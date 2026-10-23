Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi kazasına ilişkin adli soruşturma devam ediyor. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında gemi işletmecisi şirketin direktörü, kaptanlar, makinistler ve mürettebatın da bulunduğu 9 şüpheli yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkeme, soruşturmanın tamamlanabilmesi için şüphelilerin tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına hükmetti.

KARA KUTUDAN ÇIKAN KAYITLAR DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında geminin VDR cihazında bulunan 68 günlük kaydın 32 günlük bölümü incelendi. Mahkemeye sunulan bilgilerde, mürettebatın gemideki çeşitli teknik sorunları kendi aralarında değerlendirdiği ortaya çıktı.

Kayıtlarda dümen sistemi, radar, kameralar ve geminin sancak tarafındaki arızaların konuşulduğu belirlendi. Mürettebatın, şirketin gemiye yeterli yatırım yapmadığı yönünde şikayetlerini dile getirdiği ve mevcut teknik sorunların geminin batmasına neden olabileceğinden endişe ettiği anlaşıldı.

'GEMİDE TEK BİZ SAĞLAMIZ'

Ses kayıtlarında ikinci makinistin, “Gemide tek biz sağlamız, geriye kalan her şey yarım” sözlerini kullandığı da mahkemeye aktarıldı. Ayrıca geminin su aldığına ilişkin konuşmaların yapıldığı, buna rağmen kaptanın seyre devam ettiği belirtildi.

ARANAN ŞÜPHELİ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Polis, kazada sorumluluğu bulunabileceği değerlendirilen kişilere yönelik araştırmaların sürdüğünü bildirdi. Soruşturma dosyasına bir kişinin daha eklenmesiyle aranan şüpheli sayısının 6'ya çıktığı açıklandı.

Geminin hasarlı parçaları ve teknik geçmişine ilişkin incelemelerin de derinleştirildiği kaydedildi. Türkiye'den gelecek uzman heyetin yanı sıra üniversitelerden görevlendirilecek bilirkişilerin de hazırlayacağı raporların soruşturmaya katkı sağlaması bekleniyor.

Duruşma sırasında kazada yakınlarını kaybeden ailelerin şüphelilere tepki göstermesi üzerine mahkeme salonunda kısa süreli gerginlik yaşandı. Kazanın nedenlerinin ve olası sorumluların belirlenmesine yönelik adli süreç devam ediyor.