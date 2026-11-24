Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta batan ve 27 kişinin yaşamını yitirdiği yolcu gemisi faciasına ilişkin 9 şüphelinin yargılandığı davada skandal bir ihmal iddiası gündeme geldi. Gemideki hasarın 400 liralık yapıştırıcıyla tamir edildiği ve bu şekilde 79 sefer gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yaparken 30 Ağustos Pazar günü Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra batan yolcu gemisiyle ilgili 9 şüphelinin yargılanmasına Girne Kaza Mahkemesi’nde devam edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirilen 9 şüpheli için iddia makamı, 3 ay süreyle tutukluluk kararı verilmesini talep etti.

400 LİRALIK YAPIŞTIRICIYLA 79 SEFER İDDİASI

Duruşmada ifade veren soruşturma sorumlusu polis yetkilisi Mehmet Mannaş, gemideki hasarın 400 TL’ye satın alınan bir yapıştırıcıyla onarıldığını ve geminin bu işlemin ardından tam 79 sefer gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Mannaş ayrıca, geminin kara kutusundan 57 günlük veriye ulaşıldığını ve soruşturma dosyası kapsamında mahkemeye 27 ayrı delil sunulduğunu açıkladı.

İKİNCİ KAPTAN GERİ DÖNÜLMESİ İÇİN UYARMIŞ

Duruşmada savunma yapan ikinci kaptanın avukatı ise müvekkilinin olumsuz hava koşulları nedeniyle sefere çıkılmamasını istediğini, ancak yolculuğun başlatıldığını belirtti. Avukat, müvekkilinin seyir sırasında iki kez geri dönülmesi yönünde uyarıda bulunduğunu da iddia etti.

Savunma avukatları soruşturmanın eksik yürütüldüğünü savunarak geminin teknik denetimlerinin, ilgili kurumların sorumluluklarının ve kurtarma operasyonunun detaylıca araştırılmasını talep etti. Mahkeme, sunulan delillerin ve kazaya ilişkin bilirkişi heyetinin gün içinde dinlenmesine karar verdi.

Girne-Taşucu hattında çalışan yolcu gemisinin batması sonucu 27 kişi hayatını kaybetmiş, kayıp 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşılamamıştı.