CHP’de seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in ekibinden dokuz milletvekilinin disipline sevk edilmesi sonrası kritik bir adım atıldı.



CHP’nin kurultaydan sonra en yüksek karar organı olan Parti Meclisi’nde yer alan Özel’e yakın 27 isim istifa etti. 57 PM üyesinden 27’si görevden ayrıldı. PM’deki üye sayısı 30’a düşerken, halen askerde olan Hakan Uyanık da dahil edilince sayı 29 oldu, çoğunluk ve karar yeter sayısı kalmadı.



KILIÇDAROĞLU PM'Yİ TOPLADI



İstifalar ile kurultay kapısının açılması hedefleniyor. Kılıçdaroğlu ekibi ise istifaların yerini yedeklerle doldurmaya çalışacak ancak yedek isimlerin sayısı da çoğunluğu sağlamaya yetmiyor. PM üye sayısı 40’ın altına düşerse tüzük gereği 45 gün içinde kurultaya gidilmesi gerekiyor.



PM’de daha önce istifalar ve belediye başkanı seçimi nedeniyle 3 eksik oluşmuş ve sayı 57’ye düşmüştü. Şimdi de 27 istifa ve askerdeki üye nedeniyle 29 kişi kaldı.



60 kişi olması gereken Parti Meclisi’nde çoğunluk kalmadı. Tüzük gereği karar alınamayacağı belirtildi ancak butlan yönetimi, tedbir kararı nedeniyle sayı zorunluluğu olmadığı savundu.



Kılıçdaroğlu ise PM’yi eksik üyelere rağmen topladı. Mutlak butlan kararının ardından ilk kez toplanan PM’de Kılıçdaroğlu dahil 28 kişi yer aldı.





Parti Sözcüsü PM’den sonra yaptığı açıklamada istifaların muhatabının CHP yönetimi değil mahkeme olduğunu öne sürdü. Ardından “Olağan kurultay takvimini başlatmak üzere bir çalışma yapılmasını kararlaştırdık. Neden olağanüstü değil de olağan kurultay? Olağanüstü kurultay için bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz” dedi. Bu açıklama olağanüstü kurultayın önünü de kesiyor.



PLANI NET ANLATTI



Kılıçdaroğlu ekibindeki Berhan Şimşek de, butlan yönetiminin niyetini açıkladı, PM’den 28 istifa üzerine “PM beş kişi de kalsa hayat devam eder. Yargıtay’da dava sonuçlanmadığı için biz ne mahalle seçimi, ilçe seçimi ne de kurultay yapabiliriz” dedi.



CHP Grup Amiri Mustafa Biçer, Özgür Özel yanlısı PM üyelerinin istifa dilekçelerini CHP Genel Merkezi’ne getirdi.





İŞTE PM'DEN İSTİFA EDENLERİN LİSTESİ



1- Sevgi Kılıç

2- Selin Sayek Böke

3- Erbil Aydınlık

4- Ednan Arslan

5- Zeynel Emre

6- Yunus Emre

7- Gökçe Gökçen

8- Özgür Karabat

9- Ulaş Karasu

10- Aylin Nazlıaka

11- Hakkı Süha Okay

12- Sezgin Tanrıkulu

13- Gamze Taşcıer

14- Yüksel Taşkın

15- Bülent Tezcan

16- Seyit Torun

17- Pınar Uzun Okakın

18- Aylin Yaman

19- Emre Yılmaz

20- Gökhan Zeybek

21- Hüseyin Yaşar

22- Ayşe Eser Danışoğlu

23- Umut Akdoğan

24- Veli Ağbaba

25- Fethi Açıkel

26- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

27- Aysu Bankoğlu





AYLİN NAZLIAKA: DEMOKRASİYİ YOK SAYAN ANLAYIŞIN İÇİNDE OLMAM



PM’den istifa eden Aylin Nazlıaka, istifa dilekçesini paylaştı ve şunları söyledi: “Parti içi hukuku, örgüt iradesini ve demokrasiyi yok sayan bir anlayışın parçası olmayı kabul etmem mümkün değildi. Yargıyı siyasetin aparatı haline getiren AKP iktidarına bugüne kadar hiç boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz. CHP’yi yeniden halkın umudu, halkın gücü ve halkın partisi yapacağız.”









