ABD New York merkezli teknoloji girişimi Kalder’in kurucusu ve eski CEO’su Gökçe Güven’in (27) yargılandığı dolandırıcılık davasında karar çıktı. Türk girişimci Güven, şirketinin gelirlerini şişirerek yatırımcıları kandırıp 7 milyon dolar toplamak ve sahte belgeler düzenlemekle suçlanıyordu. TAZMİNAT DA ÖDEYECEK Hakkındaki iddialar nedeniyle 52 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Gökçe Güven, 25 ay federal hapis cezasına çarptırıldı. 2025 yılında Forbes Dergisi’nin “30 altı 30” listesinde yer alan Güven, ayrıca mağdurlara 6.7 milyon dolar tutarında tazminat ödemeye mahkum edildi.

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