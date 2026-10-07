Kuzey Karolina, Asheville'deki bir Goodwill mağazasından 58 sente (yaklaşık 27 liraya) satın alınan bir kazak, Amerikan futbolu tarihinin efsanevi isimlerinden Vince Lombardi'ye ait çıktı.

Tennessee'de yaşayan Sean ve Rikki McEvoy çifti, 2014 yılında ürünlerin kiloyla satıldığı bir ikinci el mağazasından siyah ve altın sarısı bir kazak satın aldı. Knoxville'deki vintage giyim mağazalarında satmayı planladıkları ürünü evlerine götüren çift, birkaç ay sonra Vince Lombardi hakkında bir belgesel izlerken antrenörün üzerindeki kazağı fark etti.

Kazağın iç kısmını inceleyen çift, el yazısıyla "Lombardi 46" yazılı beyaz pamuklu bir etiket tespit etti. Heritage Auctions tarafından yapılan incelemede, kazağın Lombardi'nin NFL kariyeri öncesinde, West Point'teki U.S. Army Black Knights takımında başantrenör yardımcılığı yaptığı 1940'lı ve 50'li yıllara ait olduğu doğrulandı. Kazağın, Lombardi'nin West Point'ten mesai arkadaşı Bill Wannamaker'ın eşi tarafından mağazaya bağışlandığı belirlendi.

KAZAK 43 BİN DOLARA SATILDI

Söz konusu kazak, Şubat 2015'te Heritage Auctions tarafından düzenlenen "Sports Platinum Night" müzayedesinde isimsiz bir koleksiyoncuya 43.020 dolara (2 milyonun liranın üzerine) satıldı.

3 DOLARLIK CEKET 89 BİN DOLAR KAZANDIRDI

Benzer bir olay Oregon eyaletinde yaşandı. Portland'da yaşayan 19 yaşındaki Quinn Brown, Hillsboro'daki bir ikinci el mağazasından 3 dolara bir ısınma ceketi satın aldı. Yapılan incelemelerde ceketin, basketbol efsanesi Wilt Chamberlain tarafından 1972 NBA Finalleri sırasında giyildiği anlaşıldı. Tarihi parça, düzenlenen açık artırmada 89.600 dolara alıcı buldu.