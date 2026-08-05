Tokat'ın Zile ilçesinde karpuz üreticiliği yapan Mehmet Kutsal, bu yılki bereketli hasadın ardından dikkat çeken bir karar aldı.

Yaklaşık 27 ton karpuzu tıra yükleyen Kutsal, gerekli izin işlemlerini tamamladıktan sonra ilçe belediyesi önüne gelerek vatandaşlara ücretsiz karpuz dağıtmaya başladı.

“OLAN VAR, OLMAYAN VAR”

Üretici Mehmet Kutsal, bu yıl karpuz veriminin oldukça iyi olduğunu belirterek, elde ettiği ürünü vatandaşlarla paylaşmak istediğini söyledi.

Kutsal, “Allah bize verdiği müddetçe bu geleneği bozmayacağım. Olan var, olmayan var. Vatandaş karpuz yesin. Bu sene de maşallah bereketli bir sezon yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.