Dijital bankacılık platformu Revolut, siber saldırganların gerçek bir devlet kurumunun e-posta alan adını kullanarak ilettiği sahte resmi bilgi taleplerini onaylaması sonucu müşteri verilerinin sızdırıldığını açıkladı.

'IAmNotAVillian' isimli bir siber saldırgan grubuyla ilişkilendirilen saldırıda özellikle varlıklı kullanıcılar hedef alındı. Toplamda 147 gigabayt veri çalındı.

Siber güvenlik gözlemcisi Interational Cyber Digest'in ulaştığı ve siber saldırganların yayınladığı görüntülerde kişilerin kimlikleri, ehliyetler, pasaportları ve banka hesapları görüntülendi.

Şirket ana sistemlerine doğrudan bir sızma gerçekleşmediğini ve müşteri fonlarının güvende olduğunu bildirirken, olayın tespit edilmesinin ardından ilgili e-posta adresini engellediğini; kolluk kuvvetleri, veri koruma makamları ve finansal düzenleyicileri bilgilendirdiğini duyurdu.

TÜRKİYE'DEN 27 KİŞİNİN BİLGELERİ ÇALINDI

Veri sızıntısından etkilenenler arasında Türkiye'den 27 kişinin olduğu aktarıldı. Revolut, müşterilerle doğrudan iletişime geçti.

Siber güvenlik gözlemcisi Interational Cyber Digest'e göre Kıbrıs, Portekiz, Almanya, İspanya, Bulgaristan, Çekya, Romanya, Polonya, Malta, Norveç, İsveç, İtalya, Yunanistan, Hollanda, Letonya, Avusturya, Belçika, Estonya, Hırvatistan, İrlanda, Slovakya, Finlandiya, Litvanya, Macaristan, Danimarka, Türkiye, Monako, Lüksemburg, Bahamalar, Slovenya, İngiltere'den 680 hesabın bilgileri ele geçirildi

HESAPLAR, EHLİYETLER, PASAPORTLARLAR ÇALINDI

Saldırı kapsamında iletildiği belirtilen bilgiler arasında pasaport veya ehliyet kopyaları, kimlik doğrulama özçekimleri, ad-soyad, doğum tarihi, adres, telefon ve e-posta gibi temel kişisel veriler yer alıyor.

Bunun yanı sıra IBAN, hesap bilgileri, hesap özetleri, para çekme kayıtları ve tüm işlem geçmişinin paylaşıldığı, kripto varlık kullanan müşteriler için ise Bitcoin hareketlerinin de sızıntıya dahil olduğu ifade edildi.

Kimlik belgeleri ile detaylı finansal hareketlerin aynı veri setinde toplanmasının, kullanıcıları hedefli dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı riskleriyle karşı karşıya bıraktığı vurgulanıyor.

780 MİLYON DOLAR FİDYE İSTEDİLER

Saldırıyı gerçekleştirdiğini öne süren grup, ele geçirdiği verileri parça parça yayımlamama karşılığında Revolut'tan yaklaşık 780 milyon dolar değerinde 10 bin Bitcoin fidye talep etti.

Ancak bu fidye talebi ve sızdırılan verilerin tamamının gerçekliği yetkili makamlar veya şirket tarafından henüz doğrulanmadı.

Revolut ilk açıklamalarında yalnızca sınırlı sayıda kullanıcının etkilendiğini belirtti. İngiltere Bilgi Komiserliği Ofisi (ICO) konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Revolut'un bu müşterilerle doğrudan iletişime geçerek destek sağladığı ve kullanıcılara güvenlik bildirimlerini dikkatle incelemeleri yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan "IAmNotAVillain" adlı bir sosyal medya kullanıcısı, operasyonun yaklaşık altı ay sürdüğünü ve bilgi taleplerinin İtalyan kolluk kuvvetlerine ait ele geçirilmiş sistemler üzerinden gönderildiğini iddia etti.