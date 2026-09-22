1995 yılında British Vogue’daki işinden çıkarılan ve kişisel zorluklar yaşayan Tamara Mellon, bir yıl sonra ayakkabı tasarımcısı Jimmy Choo ile bir araya gelerek markanın temellerini attı. Londra’da özel dikim ayakkabı imalatı yapan Choo’nun zanaatını hazır giyim sektörüne taşımayı hedefleyen Mellon, babasından aldığı 150 bin sterlinlik borçla şirketin operasyonel altyapısını kurdu.

PEK ÇOK İŞİ KENDİSİ YÜRÜTTÜ

Ortaklığın ilk döneminde iki isim görev dağılımı yaptı; Choo ayakkabı tasarımı ve imalat uzmanlığını üstlenirken, Mellon işletme ve pazarlama süreçlerini yürüttü. Üretim için İtalya’da fabrikalarla anlaşan Mellon, ilk süreçte bodrum kattaki bir ofiste çalıştı ve mağaza düzeninden İtalya’ya faksla sipariş geçilmesine kadar pek çok işi doğrudan kendisi yürüttü.

MARKA BİR ANDA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAYA BAŞLADI

Mellon, markanın bilinirliğini artırmak amacıyla ürünleri Oscar törenleri ve kırmızı halı etkinliklerinde ünlü isimlere ulaştırma stratejisini benimsedi. Aynı dönemde "Sex and the City" gibi popüler kültür yapımlarında yer almasıyla marka geniş kitlelere ulaştı. 2000 yılı sonuna gelindiğinde şirket yıllık yaklaşık 3 milyon euro kar elde eder hale geldi ve Harrods ile Selfridges gibi noktalar dahil yaklaşık 450 mağazada satılmaya başlandı.

KENDİ ADINI TAŞIYAN GİRİŞİM BAŞLATTI

İlerleyen yıllarda farklı yatırım ortaklıklarıyla büyümeye devam eden Jimmy Choo, 2011 yılında yaklaşık 800 milyon dolar bedelle Lüksemburg merkezli Labelux grubuna satıldı. Bu satışın ardından markadaki görevinden ayrılan Mellon, hisse devrinden aldığı payla daha sonra kendi adını taşıyan yeni bir girişim başlattı.