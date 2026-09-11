Endonezya’nın dünyaca ünlü tatil adası Bali’de bir sokakta uygunsuz davranışlarda bulunan 27 yaşındaki Avustralyalı turist Billy Aspinall, gözaltına alınmasının ardından sınır dışı edildi.

Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının şikayeti üzerine tespit edilen turiste, ülkenin katı ahlak yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 yıl boyunca Endonezya'ya giriş yasağı getirildi.

Kuzey Kuta bölgesinde yaşanan olayda, sokak ortasında bir kadınla uygunsuz şekilde görüntülenen Aspinall, çevredeki yerel halkın uyarılarına aldırış etmeden eylemine devam etti.

Olaya tanık olan ada sakinlerinin ihbarı ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, Avustralyalı turisti 25 Ağustos'ta Bali Uluslararası Havalimanı'nda ülkesine dönmeye çalışırken yakaladı.

İki hafta göçmenlik merkezinde gözaltında tutulan Aspinall, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

OLAYIN YAŞANDIĞI BÖLGEDE ARINMA RİTÜELİ YAPTILAR

Endonezya yetkilileri, kamuya açık alanlarda genel ahlaka aykırı davranışların hem ulusal yasalara hem de yerel geleneklere aykırı olduğunu belirterek benzer ihlallere karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Olayın yaşandığı bölgede yerel halk geleneksel bir arınma ritüeli gerçekleştirirken, kimliği henüz belirlenemeyen diğer yabancı uyruklu kadını arama çalışmaları ise sürüyor.

Muhafazakar sosyal normları ve katı kanunlarıyla bilinen ülkede, geçtiğimiz dönemlerde de benzer eylemlerde bulunan yabancı turistler uzun süreli giriş yasaklarıyla karşı karşıya kalmıştı.