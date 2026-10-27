Burger King'de 27 yıl boyunca bir gün bile devamsızlık yapmadan çalışan Kevin Ford, emekli olduğunda aldığı hediyeyle gündeme geldi. Şirketin yıllar süren emeğinin karşılığı olarak verdiği çantanın içinden çıkanlar sosyal medyada büyük tepki topladı, ancak olayın devamında yaşananlar, Ford'un hayatını değiştirdi.

54 yaşındaki Kevin Ford, Las Vegas Havalimanı'ndaki bir Burger King şubesinde 27 yıl boyunca aralıksız çalıştı. Uzun yıllar boyunca işine bağlılığıyla dikkat çeken Ford, emekliliğinin ardından şirket tarafından küçük bir hediyeyle ödüllendirildi. Bu jest, beklentilerin aksine takdirden çok eleştiri getirdi.

Emeklilik hediyesi sosyal medyada tepki çekti

Ford'a verilen çantanın içinde çikolata, 2 paket jelibon, bir Starbucks bardağı, birkaç kalem, bir sinema bileti ve bir dilim kek bulunuyordu. Şirketin, 27 yıllık emeğin karşılığı olarak bu eşyaları sunması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Ford'un hediyesini gösterdiği video kısa sürede yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, yıllarca tek bir gün bile devamsızlık yapmadan çalışan birine verilen hediyenin yetersiz olduğunu savundu.

Bir kullanıcı, yıllarca süren emeğin karşılığında daha anlamlı bir ödül verilmesi gerektiğini belirterek, "Yıllar sonra zam isterdim, öylesine hazırlanmış bir hediye paketi değil" yorumunda bulundu.

Bir başka kullanıcı ise şirketlerin çalışanlarına yönelik tutumunu eleştirdi. Paylaşımda, "Yeni neslin neden bu tür işlerde kalmak istemediğini merak ediyorlar ama sonuç ortada" ifadelerine yer verildi.

Ford, şirketi eleştirilere rağmen savundu

Görüntülerin viral olmasının ardından Ford, kendisine destek verenlere teşekkür etmek için ikinci bir video paylaştı. Daha sonra TMZ'ye konuşan çalışan, şirketi tamamen suçlamadığını belirterek yaşananlara daha ılımlı yaklaştı.

Ford, 27 yıl boyunca çalıştığı Burger King'in kendisi için iyi bir iş yeri olduğunu söyledi. Büyük şirketlerin zamanla çalışanlarıyla aralarındaki bağı kaybedebildiğini dile getirdi. COVID-19 salgını ve benzeri gelişmelerin de çalışma programlarını etkilediğini ifade etti.

Buna rağmen aldığı hediyenin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını gizlemedi. Ford, geçmişte uzun yıllar çalışan personele çek verildiğini gördüğü için kendisinin de benzer bir ödül alabileceğini düşündüğünü anlattı.

Hediyenin içeriğini görünce şaşkınlık yaşadığını belirten Ford, o an hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi: "O anda bunun çok fazla olduğunu düşündüm. İnanamadım. Sanki etrafta buldukları şeyleri toplayıp bir araya getirmişler gibiydi."

Burger King ise gelen eleştirilere TMZ aracılığıyla yanıt verdi. Şirket, söz konusu şubeyi işleten franchise sahibinin çalışanları takdir etmeye yönelik programlar yürüttüğünü belirtti.

Açıklamada, Burger King markasının ve ülke genelindeki çok sayıda franchise sahibinin, farklı görevlerde çalışan binlerce kişinin başarılarını takdir etmeye ve kutlamaya önem verdiği ifade edildi.

Kızı kampanya başlattı, 158 bin dolar bağış toplandı

Olayın seyri, Ford'un kızı Seryna Ford'un devreye girmesiyle değişti. Babasının torunlarını ziyaret edebilmesi için para toplamak isteyen Seryna, GoFundMe üzerinden bir bağış kampanyası başlattı.

Kevin Ford'un hikâyesinin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasıyla kampanyaya yapılan bağışlar hızla arttı. Beklentilerin üzerine çıkan kampanya sonucunda toplam 158 bin dolar toplandı.

Böylece başlangıçta emeklilik hediyesi nedeniyle gündeme gelen Ford, insanların desteği sayesinde önemli bir maddi yardım elde etti. Kızının başlattığı kampanya, onun emeklilik dönemine ilişkin planlarını değiştirmesine ve ailesiyle daha fazla vakit geçirmesine yardımcı oldu.