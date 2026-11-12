12 Kasım 1999 depreminin 27'nci yılında Düzce'de yapılaşma büyük ölçüde yenilendi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentteki konut stokunun yüzde 80'inin yeni yapılardan oluştuğunu ve bu konutların 1999 depreminden sonra yürürlüğe giren deprem yönetmeliklerine göre inşa edildiğini belirtti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 845 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 948 kişi yaralandı. Binaların yüzde 60'ının kullanılamaz hale geldiği depremin ardından yüksek katlı yapılaşmaya kısıtlamalar getirildi, kentte yatay mimari öne çıktı.

“DEPREM YÖNETMELİKLERİNİ HARFİYEN UYGULUYORUZ”

Depremin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan Özlü, yeni konutların depreme dirençli olduğunu belirterek, “Biz depremlere ve doğal afetlere karşı dirençli bir şehir inşa ediyoruz. Bunu gerçekleştirirken de deprem yönetmeliklerini harfiyen uyguluyoruz” dedi.

Kentte yatay mimariye önem verdiklerini söyleyen Özlü, özellikle 2019 yılından sonra dikey mimariye son verildiğini ifade etti. Özlü, “Düzce'nin bütün bölgelerinde zemin artı 4 kat sınırlaması getirilmiştir” diye konuştu.

“DEPREM GERÇEĞİNİ BİLEN” BİR ŞEHİR

Düzce'nin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunduğunu hatırlatan Özlü, kentte deprem farkındalığının yüksek olduğunu söyledi. Düzce'de yaklaşık 30 yıllık periyotlarla depremler meydana geldiğini ifade eden Özlü, “Biz deprem gerçeğini bilen, deprem konusunda farkındalık oluşturmuş ender şehirlerden birisiyiz” dedi.

Özlü, Düzce'nin 1999 depreminden sonra kendisini yenilediğini ve doğal afetlere karşı dirençli hale geldiğini belirterek, “Düzceli kardeşlerimizin deprem konusunda farkındalıklarının son derece yüksek olduğuna inanıyorum ve Allah bir daha Düzce'ye 12 Kasımlar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.