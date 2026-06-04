Havacılık tutkusunu ve mühendislik bilgisini birleştiren Campbell, hurdaya ayrılmış yolcu uçağını 100 bin dolar ödeyerek satın aldı. Yunanistan’dan önce Hillsboro Havalimanı’na uçurulan dev yolcu uçağı, karayoluyla ormanlık araziye taşınabilmesi için kanatları ve kuyruğu geçici olarak sökülerek bugünkü yerine titizlikle yerleştirildi. Dışarıdan bakıldığında bir kaza kırım veya terk edilmiş enkaz izlenimi veren bu uçak, günümüzde tamamen işlevsel bir yaşam alanına dönüşmüş durumda bulunuyor.

99 METREKARELİK İÇ HACME SAHİP

Yaklaşık 99 metrekarelik bir iç kullanım alanına sahip olan metal gövde, Campbell’ın tüm temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde tasarlandı. Uçağın içerisinde sürülebilir bir futon yatak, taşınabilir çamaşır makinesi, buzdolabı, fonksiyonel bir duş ve geçici bir lavabo sistemi yer alıyor. Emekli mühendis, başka bir uçaktan söktüğü yemek servis arabasını ise mutfakta kiler olarak değerlendiriyor. Amacının uçağı lüks bir villaya çevirmek olmadığını belirten Campbell, bu tür son derece dayanıklı ve uzun ömürlü yapıların hurdaya ayrılmak yerine yeni yaşam alanları olarak geri dönüştürülmesi gerektiğini savunuyor.

TURİSTLERİN VE ETKİNLİKLERİN ODAK NOKTASI OLDU

Zaman içerisinde küresel ölçekte popüler bir cazibe merkezine dönüşen uçak ev, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin uğrak noktası haline geldi. Campbell, arazisini ziyaret eden misafirlerini uçağın eski acil çıkış kapısından içeri alarak kokpit dahil tüm bölümleri gezdiriyor. Özellikle yaz aylarında yolcu uçağının çevresinde ve kanatlarında küçük çaplı konserler ile çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor. Gelecek nesillere çevre ve geri dönüşüm bilinciyle ilham olmak isteyen Campbell, daha fazla insanın emekli uçakları doğayla bütünleşen yeni yuvalara dönüştürmesini ümit ettiğini ifade ediyor.