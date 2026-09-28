AKP'ye katılan belediye başkanlarına bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor. Uzun süredir AKP'ye geçeceği iddia edilen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın, yarın düzenlenecek AKP İl Başkanları Toplantısı'nda düzenlenecek törenle partiye katılacağı öne sürüldü.

Yıldız'ın Ankara'ya AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile birlikte gittiği bildirildi.

Yıldız'ın yarın düzenlenecek törenle AKP'ye katılacağı ve parti rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı ileri sürüldü.

YENİ PARTİLİ VEKİLLERİNİN TELEFONLARINA ÇIKMIYOR

Gazeteci İsmail Saymaz da geçtiğimiz hafta YENİ Partili milletvekillerinin Yıldız'a ulaşamadığını yazdı. Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yıldız'ın 28 Eylül'de AKP İl Başkanları Toplantısı'nda rozet takacağını belirtti.

Saymaz, iddiaları sormak için Yıldız'ı aradığını ancak beş saat boyunca kendisine dönüş yapılmadığını ifade etti. Danışmanının ise kendisine, belediye başkanının başka bir telefonu olduğunu ancak bu numaranın "çok gizli" olduğu gerekçesiyle paylaşamayacağını söylediğini aktardı.

SODEM ÜYELİĞİNİN İPTALİ GÜNDEMDE

Çiğli Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında gündeme gelmesi beklenen bir madde de dikkat çekti. Çiğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan maddede, belediyenin Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) üyeliğinin iptal edilmesi istendi.

Söz konusu maddenin ekim ayında gerçekleştirilecek belediye meclisi toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ AKP'YE GEÇMEYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Çiğli Belediye Meclis üyeleri, son günlerde kamuoyunda yer alan parti değişikliği iddialarına ilişkin ortak bir açıklama yapmıştı. CHP, YENİ Parti ve bağımsız meclis üyelerinin imzasıyla yayımlanan açıklamada, meclis üyelerinin "AKP’ye geçmek gibi bir düşüncelerinin olmadığı" belirtilmişti.