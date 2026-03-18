ABD’nin alışveriş merkezlerinde uzun yıllar boyunca tanınan markalar arasında yer alan Francesca’s için kapanış süreci başladı. 1999 yılında kurulan şirket, ikinci kez iflas başvurusunda bulunmasının ardından tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

Şirket, stoklarını eritmek amacıyla ülke genelindeki 400’den fazla mağazada tasfiye satışlarına başladı. İndirim oranları yüzde 70’e kadar çıkarken, özellikle giyim ürünlerinde dikkat çeken fiyat düşüşleri yaşanıyor.

Online satış kanalını tamamen devre dışı bırakan marka, satışlarını yalnızca fiziksel mağazalar üzerinden sürdürüyor. Ancak bu mağazaların da kısa süre içinde kapanması bekleniyor.

HEDİYE KARTLARINA SON

Tasfiye süreciyle birlikte müşterilere önemli bir duyuru yapıldı. Şirket, mağazalarda artık hediye kartlarının geçerli olmayacağını açıkladı.

İKİNCİ KEZ İFLAS ETTİ

Francesca’s CFO’su Curt Kroll, iflas başvurusunda şirketin finansal sıkıntılarının tek bir nedene dayanmadığını ifade etti.

Şirket daha önce 2020 yılında da iflas sürecine girmişti. Son dönemde ise şu faktörler öne çıktı:

İlk yeniden yapılanma sonrası zayıflayan nakit akışı

E-ticaret rekabetinin giderek artması

2023 yıında yaşanan veri ihlali

Satın alınan markalara yapılan yatırımların beklentiyi karşılamaması

E-TİCARETTE GERİ KALDI

Markanın iş modelinin büyük ölçüde fiziksel mağazalara dayanması, süreci hızlandıran unsurlar arasında yer aldı. 2025 yılı verilerine göre satışların yalnızca yüzde 13’ü e-ticaret kanalından geldi.

Ana kreditörün temerrüt bildirimiyle finansman kaynaklarının kesilmesi ve yeni yatırım arayışlarının sonuçsuz kalması, iflas sürecini kaçınılmaz hale getirdi.