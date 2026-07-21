Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımındaki girişimleri kapsamında BADO'nun Akçay-Midilli seferleri resmen başladı. Yeni hatla birlikte Akçayport, uluslararası deniz ulaşımına açılırken, Akçay da uzun yıllar sonra yeniden gümrük alanı statüsüne kavuştu.

27 YIL SONRA YENİDEN GÜMRÜK ALANI OLDU

Akçayport'un uluslararası seferlere açılmasıyla birlikte Akçay, 27 yıl aradan sonra yeniden gümrük işlemlerinin yapılabildiği bir nokta olarak hizmet vermeye başladı. Böylece bölgeden Midilli Adası'na deniz yoluyla ulaşım yeniden mümkün hale gelirken, sınır kapısı niteliği taşıyan önemli bir ulaşım merkezi de yeniden faaliyete geçmiş oldu.

TURİZM VE ULAŞIMA BÜYÜK KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Hayata geçirilen yeni deniz hattının, Edremit Körfezi'ndeki ulaşım imkanlarını çeşitlendirmesi ve bölgenin turizm hareketliliğini artırması hedefleniyor. Özellikle yaz sezonunda hem yerli hem de yabancı turistler için alternatif bir ulaşım seçeneği sunacak olan seferlerin, turizm sektörüne canlılık kazandırması bekleniyor.