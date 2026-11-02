Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre, ekim ayında kuru kayısının kilogram fiyatı üreticide 270 lira olarak kaydedildi. Aynı ürün pazarda 750 liradan, markette ise 752 liradan satışa sunuldu.

Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 178,7 olarak hesaplandı. Kuru kayısı, bu oranla 37 ürünün bulunduğu listede onuncu sırada yer aldı.

ZİRAİ DONUN ETKİSİ SÜRÜYOR

Kuru kayısı fiyatlarındaki yükselişte 12 Nisan 2025 tarihinde yaşanan zirai don felaketinin de etkisi bulunuyor. Özellikle kayısı üretiminin yoğun olduğu bölgelerde yaşanan don, ağaçlarda ve ürün miktarında kayıplara yol açtı.

Üretim sürecinde hava koşullarıyla mücadele eden çiftçiler, hasat ettikleri ürünü belirli bir fiyattan satarken market raflarında çok daha yüksek rakamlarla karşılaşılıyor. Üreticide 270 lira olan kuru kayısının tüketiciye 752 liradan ulaşması, tarladan sofraya uzanan zincirde fiyat farkının en çok hangi aşamada oluştuğu sorusunu gündeme taşıdı.