Araştırmacılar, geminin deniz tabanında hâlâ dik şekilde durduğunu ve içindeki birçok eşyanın ilk yerinde bulunduğunu ifade ediyor. Soğuk ve karanlık derin deniz koşulları sayesinde ahşap yapı ile yükün büyük ölçüde korunabildiği değerlendiriliyor.

PORSELENLERDEN ÇAYA KADAR PEK ÇOK ÜRÜN BULUNDU

İlk incelemelerde gemide çok sayıda Çin porseleni, avizelere ait parçalar, cam kadehler, şişeler ve tahıl dolu fıçılar tespit edildi. Açılmayı bekleyen kasaların bazılarında ise tekstil ürünleri, çay, şifalı bitkiler ve ilaç benzeri organik malzemeler bulunabileceği düşünülüyor.

Uzmanlar, bu kadar eski bir ticaret gemisinin yüküyle birlikte bu kadar iyi korunmuş olmasının Kuzey Avrupa'da şimdiye kadar görülen en önemli keşiflerden biri olduğunu vurguluyor.

GİTTİĞİ LİMAN HÂLÂ BİLİNMİYOR

Araştırmacılar, geminin hangi limandan yola çıktığını ve nereye gitmekte olduğunu henüz kesin olarak belirleyemedi. Ancak gemide bulunan Lübeck damgalı bir tuğla ile Avrupa kökenli lüks eşyalar, rotanın Almanya veya İngiltere bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

Bilim insanları, geminin ekonomik değerinden çok tarihî önem taşıdığına dikkat çekiyor. Gelecek yıllarda yapılacak ayrıntılı incelemelerle hem geminin kimliği hem de taşınan yükün tamamının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

GÜNCEL ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Batık, 2025 yılında Norveç açıklarında gerçekleştirilen deniz tabanı araştırmaları sırasında keşfedildi. Norveç Denizcilik Müzesi tarafından yürütülen incelemelerin ardından gemiye ilişkin ilk ayrıntılar ve çıkarılan eserler Temmuz 2026'da kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmacılar, uzaktan kumandalı su altı araçlarıyla batığı incelemeyi sürdürürken, şimdiye kadar yalnızca sınırlı sayıda porselen ve cam eser yüzeye çıkarıldı. Geminin büyük bölümü ile taşıdığı yük ise koruma amacıyla deniz tabanında bırakıldı.