Akdeniz’deki Kerpe (Karpathos) Adası yakınlarında yapılan arkeolojik keşif dalışlarında (Arkeik Dönem)M.Ö. 7. Yüzyıla ait ticari bir tekne batığı keşfedildi.

Saria kayalıklarına yakın bölgede 3-45 metre arasında dağılmış ve iskeleti korunmuş olarak bulunan batık heyecan yarattı. Aynı bölgede 4 antik ve bir gemi enkazına da ulaşıldı.

2700 YILDIR SUYUN ALTINDA

Yunanistan Kültür Bakanlığı, Sualtı Antik Eserleri Müdürlüğü, Ulusal Araştırma Vakfı (Tarihsel Araştırma Enstitüsü) ile işbirliği içinde, yapılan çalışmalarda ticari teknede bulunan amfora ve günün savaş aletleri çıkarılmaya başlandı.

Teknenin Akdeniz’de Lübnan- Kıbrıs ve Türkiye kıyılarında ticaret yapan teknelerden biri olduğu ve 2700 yıldır suyun altında bulunduğu açıklandı.