Covid-19 döneminde uygulanan sağlık protokolleri kalkarken, perakende devleri daha verimli bir mağaza ağı oluşturmak için yeniden yapılandırmaya yöneldi. Pandeminin ardından gelen enflasyon, artan iş gücü ve ürün maliyetleri, borçlanma faizlerindeki yükseliş ve perakende hırsızlıkları, bu kararlarda etkili oldu.

Özellikle Walmart, Target, Costco gibi büyük market zincirleri ve Amazon, Mark Cuban'ın CostPlus Drug Company gibi çevrim içi ilaç sağlayıcılarıyla yaşanan sert rekabet, kârlılığı düşük mağazaların kapatılmasına neden oldu.

271 MAĞAZA DAHA KAPATACAK

ABD genelinde yaklaşık 9 bin 900 mağazası bulunan CVS, 2021 yılında açıkladığı plana sadık kalarak her yıl 300 mağazayı kapatıyordu. Bu plan kapsamında 2022, 2023 ve 2024’te 900 mağaza kapatıldı.

Şirket 2025 yılına geldiğimizde 271 mağazayı daha kapatacağını duyurdu. CVS, mağaza kapatma kararlarında toplumun ilaç erişimi gibi ihtiyaçlarını, yerel pazar koşullarını, nüfus hareketlerini ve bölgedeki diğer eczane erişim noktalarını da göz önünde bulundurdu.

WALGREENS DE 500 MAĞAZA KAPATACAK

Yaklaşık 8 bin 600 mağazası bulunan Walgreens, kârlı olmayan mağazalarını değerlendirmeye aldı. 2 bin mağaza analiz edildi ve bin 200'ünün kapatılmasına karar verildi. 2025 mali yılı içerisinde 500 mağazanın kapanması bekleniyor.

Rite Aid ise bu süreçten en ağır etkilenen zincir oldu. 2023 yılında 15 Ekim’de ilk kez iflas başvurusunda bulunan şirket, 2 bin 100 mağazasından yaklaşık 800’ünü kapattı. 5 Mayıs 2025’te ikinci kez iflas başvurusunu yapan Rite Aid, mağaza kapatma sürecini hızlandırdı.