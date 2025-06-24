Hatalı ekonomi politikaları nedeniyle patlak veren ekonomik kriz, Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancıların da Türkiye'den ayrılmasına neden oluyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün yayınladığı 'Uluslararası Göç İstatistikleri' raporu ile 2024 yılına ilişkin göç verilerini paylaştı.

424 BİN KİŞİ TÜRKİYE'DEN AYRILDI



Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yaşayan 424 bin 345 kişinin yurt dışına taşındığı belirtilirken, bu sayının 273 bin 205'ini yabancıların oluşturduğu açıklandı.



Türkiye'de yaşayan yabancıların son yıllarda ülkelerine ya da başka ülkelere yerleşmesinin en temel sebebi Türkiye'de artan hayat pahalılığı olurken, ülkeyi terk eden yabancıların uyrukları da dikkat çekti.

EN ÇOK IRAKLILAR GİTTİ



Türkiye'den ayrılan 273 bin 205 yabancı arasında en yüksek oran yüzde 17,4 ile Iraklıların oldu.



Iraklıların ardından Türkiye'yi en çok terk eden uyruk yüzde 13,1 ile Afganistanlılar olurken, üçüncü sırada yüzde 10,2 ile Rusya vatandaşları yer aldı.