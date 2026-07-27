Saygı Öztürk



CHP’nin mevcut milletvekillerinden 94’ünün partilerinden istifasının ardından, önceki dönem milletvekillerinden 273’ü partilerinden istifa etti. Milletvekillerinin ortak açıklamasını CHP’nin eski Ankara 1. Bölge Milletvekili Mehmet Tomanbay duyurdu.

Ortak açıklamada, “CHP’nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı önceki dönemler milletvekilleri olarak, partimizin son dönemde yaşadığı hukuksuzluklara sessiz kalamayarak bugün büyük bir üzüntüyle CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık” denildi.

KRİZİN PARÇASI OLMAYACAĞIZ

“Butlan kararını” yasalara aykırı olarak niteleyen önceki dönem CHP Milletvekillerinin açıklamasında şöyle derildi:

“Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır. Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet'in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız.

YENİ OLUŞUMA DESTEK VERİYORUZ

Aynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, CHP’den istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan Yeni Parti’nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz.

Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk’ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye’nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz.

Halkımızın desteğiyle, CHP’nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti’ye destek olacağımızı, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

CHP’DEN İSTİFA EDENLER

Yapılan ortak açıklamada istifa eden önceki dönem CHP Milletvekillerinin isimleri şöyle:



1. Erol Ağagil

2. Yaşar Ağyüz

3. Dilek Akagün

4. Haydar Akar

5. Vezir Akdemir

6. Zekeriya Akıncı

7. Yakup Akkaya

8. Sabahat Akkiraz

9. Ayşe Nedret Akova

10. Yüksel Aksu

11. Ali Akyıldız

12. Bahattin Alagöz

13. Önay Alpago

14. Ahmet Altun

15. Faik Altun

16. Züheyir Amber

17. Kemal Anadol

18. Ali Arabacı

19. Oya Araslı

20. Necla Arat

21. Metin Arifağaoğlu

22. Çetin Arık Kayseri

23. Arsan Savaş Arpacıoğlu

24. Ali Arslan

25. Gani Aşık

26. İsmet Atalay

27. Hasan Aydın

28. Osman Aydın

29. Ergün Aydoğan

30. Feridun Ayvazoğlu

31. Erdoğan Bakkalbaşı

32. Mustafa Ali Balbay

33. Bülent Baratalı

34. Süheyl Batum

35. Hüseyin Bayındır

36. Coşkun Bayram

37. Kani Beko

38. İbrahim Yavuz Bildik

39. Hüsnü Bozkurt

40. Rıdvan Budak

41. Mehmet Büyükyılmaz

42. Barış Can

43. Volkan Canalioğlu

44. Rasim Çakır

45. Halil Çalık

46. Hüseyin Çamak

47. İsmet Çanakcı

48. Tolga Çandar

49. Ethem Cankurtaran

50. Fuat Çay

51. Vahit Çekmez

52. Süleyman Çelebi

53. Tarık Cengiz

54. İzzet Çetin

55. Dursun Çiçek

56. Ömer Çiftçi

57. Hüsnü Çöllü

58. Yüksel Çorbacıoğlu

59. Mehmet Alev Coşkun

60. Osman Coşkunoğlu

61. Halil Çulhaoğlu

62. Ayşe Eser Danişoğlu

63. Salih Dayıoğlu

64. Mehmet Dedeoğlu

65. İsmail Değerli

66. Kemal Değirmendereli

67. Nurettin Demir

68. İlhan Demiröz

69. Hilmi Develi

70. Turgut Dibek

71. Halit Dikmen

72. Celal Dinçer

73. Orhan Ziya Diren

74. A.Sedat Doğan

75. Celal Doğan

76. Muharrem Doğan

77. Orhan Düzgün

78. Mehmet Ali Edipoğlu

79. Akif Ekici

80. Kemal Ekinci

81. Oktay Ekşi

82. Şükrü Elekdağ

83. Atila Emek

84. Orhan Eraslan

85. Nevin Gaye Erbatur

86. Tuncay Ercenk

87. Fuat Erçetin

88. Ali Haydar Erdoğan

89. Hikmet Erenkaya

90. Sabri Ergül

91. Abdurrezzak Erten

92. Ali Ahmet Ertürk

93. Refik Eryılmaz

94. Haluk Eyidoğan

95. Mustafa Gazalcı

96. Okan Gaytancıoğlu

97. Hasan Gemici

98. Nejat Gencan

99. Süleyman Girgin

100. Coşkun Gökalp

101. Mehmet Gökdağ

102. Mehmet Göker Burdur

103. Ali Rıza Gülçiçek

104. Numan Gültekin

105. Mehmet Gümüşcü

106. Rahmi Güner

107. Cemalettin Gürbüz

108. Zeynep Damla Gürel

109. Uluç Gürkan

110. Ayşe Gürocak

111. Güneş Gürseler

112. Yalçın Gürtan

113. Hulusi Güvel

114. Hasan Güyüldar

115. Mehmet Haberal

116. Süleyman Hatinoğlu

117. Tufan Hirfanoğlu

118. Güler İleri

119. Ali Ilıksoy

120. Mustafa İlimen

121. M.Turhan İmamoğlu

122. Ceyhun İrgil

123. Mahmut Işık

124. Ruşen Işın

125. İbrahim O. Kaboğlu

126. Mehmet Kahraman

127. Sena Kaleli

128. Nail Kamacı

129. Ekrem Selçuk Kangal

130. İrfan Kaplan

131. Mehmet Hilal Kaplan

132. Emin Karaa

133. Selahattin Karaahmetoğlu

134. Erdal Karademir

135. Ender Karagül

136. Tuncay Karaytuğ

137. Atilla Kart

138. Mehmet Kartal

139. Yılmaz Kaya

140. Yakup Kepenek

141. Mehmet Kerimoğlu

142. Mehmet Siyam Kesimoğlu

143. Ahmet Güryüz Ketenci

144. Ali Keven Yozgat

145. İsmet Önder Kırlı

146. Emin Koç

147. Haluk Koç

148. Tevfik Koçak

149. Muhsin Koçyiğit

150. Devrim Kök

151. Ural Köklü

152. Ali İhsan Köktürk

153. Emre Köprülü

154. Esfender Korkmaz

155. Osman Taney Korutürk

156. Erol Köse

157. Şevket Köse

158. Tufan Köse

159. Erdal Koyuncu

160. Sedef Küçük

161. Mehmet Küçükaşık

162. Mustafa Kul

163. Sami Kumbasar

164. Bekir Kumbul

165. Kazım Kurt

166. Rüştü Kurt

167. Muzaffer Kurtulmuşoğlu

168. Faruk Loğoğlu

169. Hasan Macit

170. Bayram Meral

171. Cengiz Gökçel

172. Türkan Miçooğulları

173. Ziya Gökalp Mülayim

174. Güldal Mumcu

175. Mehmet Neşşar

176. Orhan Ocak

177. Selahattin Öcal

178. Kadir Gökmen Öğüt

179. Yalçın Oğuz

180. Ali Oksal

181. Şinası Öktem

182. Güldal Okuducu

183. Melda Onur

184. Onur Öymen

185. Sakine Öz

186. İsmail Özay

187. Ahmet Sırrı Özbek

188. Hüseyin Özcan

189. Osman Özcan

190. Suat Özcan

191. Malik Ecder Özdemir

192. Kazım Özev

193. Ramazan Kerim Özkan

194. Yüksel Özkan

195. Mustafa Öztin

196. Harun Öztürk

197. Cengiz Özyalçın

198. Mustafa Özyürek

199. Mustafa Özyurt

200. Bilgin Paçarız

201. Mehmet Parlakyiğit

202. Sedat Pekel

203. Doğan Şafak

204. Arif Sağ

205. Kemal Sağ

206. Fikri Sağlar

207. Ali Haydar Şahin

208. Nadir Saraç

209. Faruk Sarıaslan

210. Ali Sarıbaş

211. Sıdıka Sarıbekir

212. Şenal Sarıhan

213. Timurçin Savaş

214. Mustafa Sayar

215. Mehmet Nuri Saygun

216. Cevdet Selvi

217. Bedri Serter

218. Nur Serter

219. Şadan Şimşek

220. Yahya Şimşek

221. Kamil Okyay Sındır

222. Mehmet Sefa Sirmen

223. Behiç Sonbay

224. Murat Sönmez

225. Ertöz Vahit Suiçmez

226. Tayfun Süner

227. Abuzer Tanrıverdi

228. İbrahim Taşdemir

229. Turan Tayan

230. Ali Tekin

231. Hayati Tekin

232. Mustafa Timisi

233. Necati Tığlı

234. Erol Tınaztepe

235. İsmet Tokdemir

236. Mehmet Tomanbay

237. Ramis Topal

238. Celal Topkan

239. Binnaz Toprak

240. Muharrem Toprak

241. Altan Tuna

242. Erol Tuncer

243. Neccar Türkcan

244. Elif Doğan Türkmen

245. Rıza Türmen

246. Enis Tütüncü

247. Şahin Ulusoy

248. Baha Ünlü

249. Halil Ünlütepe

250. Engin Ünsal

251. Hüseyin Ünsal

252. Fahrettin Üstün

253. Kazım Üstüner

254. Necati Uzdil

255. Sedat Uzunbay

256. Ali Cumhur Yaka

257. Sabri Yavuz

258. Abdülaziz Yazar

259. M. Ziya Yergök

260. Erdoğan Yetenç

261. İdris Yıldız

262. Mahmut Yıldız

263. Sacid Yıldız

264. Mustafa Yılmaz

265. Rıza Yılmaz

266. Ahmet Yılmazkaya

267. Bayram Yılmazkaya

268. Vedat Yücesan

269. Alaattin Yüksel

270. Hilmi Yükselen

271. Bekir Yurdagül

272. Rafet Zeybek

273. Veli Zeren