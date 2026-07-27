Saygı Öztürk
CHP’nin mevcut milletvekillerinden 94’ünün partilerinden istifasının ardından, önceki dönem milletvekillerinden 273’ü partilerinden istifa etti. Milletvekillerinin ortak açıklamasını CHP’nin eski Ankara 1. Bölge Milletvekili Mehmet Tomanbay duyurdu.
Ortak açıklamada, “CHP’nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı önceki dönemler milletvekilleri olarak, partimizin son dönemde yaşadığı hukuksuzluklara sessiz kalamayarak bugün büyük bir üzüntüyle CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık” denildi.
KRİZİN PARÇASI OLMAYACAĞIZ
“Butlan kararını” yasalara aykırı olarak niteleyen önceki dönem CHP Milletvekillerinin açıklamasında şöyle derildi:
“Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır. Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet'in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız.
YENİ OLUŞUMA DESTEK VERİYORUZ
Aynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, CHP’den istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan Yeni Parti’nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz.
Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk’ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye’nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz.
Halkımızın desteğiyle, CHP’nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti’ye destek olacağımızı, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
CHP’DEN İSTİFA EDENLER
Yapılan ortak açıklamada istifa eden önceki dönem CHP Milletvekillerinin isimleri şöyle:
1. Erol Ağagil
2. Yaşar Ağyüz
3. Dilek Akagün
4. Haydar Akar
5. Vezir Akdemir
6. Zekeriya Akıncı
7. Yakup Akkaya
8. Sabahat Akkiraz
9. Ayşe Nedret Akova
10. Yüksel Aksu
11. Ali Akyıldız
12. Bahattin Alagöz
13. Önay Alpago
14. Ahmet Altun
15. Faik Altun
16. Züheyir Amber
17. Kemal Anadol
18. Ali Arabacı
19. Oya Araslı
20. Necla Arat
21. Metin Arifağaoğlu
22. Çetin Arık Kayseri
23. Arsan Savaş Arpacıoğlu
24. Ali Arslan
25. Gani Aşık
26. İsmet Atalay
27. Hasan Aydın
28. Osman Aydın
29. Ergün Aydoğan
30. Feridun Ayvazoğlu
31. Erdoğan Bakkalbaşı
32. Mustafa Ali Balbay
33. Bülent Baratalı
34. Süheyl Batum
35. Hüseyin Bayındır
36. Coşkun Bayram
37. Kani Beko
38. İbrahim Yavuz Bildik
39. Hüsnü Bozkurt
40. Rıdvan Budak
41. Mehmet Büyükyılmaz
42. Barış Can
43. Volkan Canalioğlu
44. Rasim Çakır
45. Halil Çalık
46. Hüseyin Çamak
47. İsmet Çanakcı
48. Tolga Çandar
49. Ethem Cankurtaran
50. Fuat Çay
51. Vahit Çekmez
52. Süleyman Çelebi
53. Tarık Cengiz
54. İzzet Çetin
55. Dursun Çiçek
56. Ömer Çiftçi
57. Hüsnü Çöllü
58. Yüksel Çorbacıoğlu
59. Mehmet Alev Coşkun
60. Osman Coşkunoğlu
61. Halil Çulhaoğlu
62. Ayşe Eser Danişoğlu
63. Salih Dayıoğlu
64. Mehmet Dedeoğlu
65. İsmail Değerli
66. Kemal Değirmendereli
67. Nurettin Demir
68. İlhan Demiröz
69. Hilmi Develi
70. Turgut Dibek
71. Halit Dikmen
72. Celal Dinçer
73. Orhan Ziya Diren
74. A.Sedat Doğan
75. Celal Doğan
76. Muharrem Doğan
77. Orhan Düzgün
78. Mehmet Ali Edipoğlu
79. Akif Ekici
80. Kemal Ekinci
81. Oktay Ekşi
82. Şükrü Elekdağ
83. Atila Emek
84. Orhan Eraslan
85. Nevin Gaye Erbatur
86. Tuncay Ercenk
87. Fuat Erçetin
88. Ali Haydar Erdoğan
89. Hikmet Erenkaya
90. Sabri Ergül
91. Abdurrezzak Erten
92. Ali Ahmet Ertürk
93. Refik Eryılmaz
94. Haluk Eyidoğan
95. Mustafa Gazalcı
96. Okan Gaytancıoğlu
97. Hasan Gemici
98. Nejat Gencan
99. Süleyman Girgin
100. Coşkun Gökalp
101. Mehmet Gökdağ
102. Mehmet Göker Burdur
103. Ali Rıza Gülçiçek
104. Numan Gültekin
105. Mehmet Gümüşcü
106. Rahmi Güner
107. Cemalettin Gürbüz
108. Zeynep Damla Gürel
109. Uluç Gürkan
110. Ayşe Gürocak
111. Güneş Gürseler
112. Yalçın Gürtan
113. Hulusi Güvel
114. Hasan Güyüldar
115. Mehmet Haberal
116. Süleyman Hatinoğlu
117. Tufan Hirfanoğlu
118. Güler İleri
119. Ali Ilıksoy
120. Mustafa İlimen
121. M.Turhan İmamoğlu
122. Ceyhun İrgil
123. Mahmut Işık
124. Ruşen Işın
125. İbrahim O. Kaboğlu
126. Mehmet Kahraman
127. Sena Kaleli
128. Nail Kamacı
129. Ekrem Selçuk Kangal
130. İrfan Kaplan
131. Mehmet Hilal Kaplan
132. Emin Karaa
133. Selahattin Karaahmetoğlu
134. Erdal Karademir
135. Ender Karagül
136. Tuncay Karaytuğ
137. Atilla Kart
138. Mehmet Kartal
139. Yılmaz Kaya
140. Yakup Kepenek
141. Mehmet Kerimoğlu
142. Mehmet Siyam Kesimoğlu
143. Ahmet Güryüz Ketenci
144. Ali Keven Yozgat
145. İsmet Önder Kırlı
146. Emin Koç
147. Haluk Koç
148. Tevfik Koçak
149. Muhsin Koçyiğit
150. Devrim Kök
151. Ural Köklü
152. Ali İhsan Köktürk
153. Emre Köprülü
154. Esfender Korkmaz
155. Osman Taney Korutürk
156. Erol Köse
157. Şevket Köse
158. Tufan Köse
159. Erdal Koyuncu
160. Sedef Küçük
161. Mehmet Küçükaşık
162. Mustafa Kul
163. Sami Kumbasar
164. Bekir Kumbul
165. Kazım Kurt
166. Rüştü Kurt
167. Muzaffer Kurtulmuşoğlu
168. Faruk Loğoğlu
169. Hasan Macit
170. Bayram Meral
171. Cengiz Gökçel
172. Türkan Miçooğulları
173. Ziya Gökalp Mülayim
174. Güldal Mumcu
175. Mehmet Neşşar
176. Orhan Ocak
177. Selahattin Öcal
178. Kadir Gökmen Öğüt
179. Yalçın Oğuz
180. Ali Oksal
181. Şinası Öktem
182. Güldal Okuducu
183. Melda Onur
184. Onur Öymen
185. Sakine Öz
186. İsmail Özay
187. Ahmet Sırrı Özbek
188. Hüseyin Özcan
189. Osman Özcan
190. Suat Özcan
191. Malik Ecder Özdemir
192. Kazım Özev
193. Ramazan Kerim Özkan
194. Yüksel Özkan
195. Mustafa Öztin
196. Harun Öztürk
197. Cengiz Özyalçın
198. Mustafa Özyürek
199. Mustafa Özyurt
200. Bilgin Paçarız
201. Mehmet Parlakyiğit
202. Sedat Pekel
203. Doğan Şafak
204. Arif Sağ
205. Kemal Sağ
206. Fikri Sağlar
207. Ali Haydar Şahin
208. Nadir Saraç
209. Faruk Sarıaslan
210. Ali Sarıbaş
211. Sıdıka Sarıbekir
212. Şenal Sarıhan
213. Timurçin Savaş
214. Mustafa Sayar
215. Mehmet Nuri Saygun
216. Cevdet Selvi
217. Bedri Serter
218. Nur Serter
219. Şadan Şimşek
220. Yahya Şimşek
221. Kamil Okyay Sındır
222. Mehmet Sefa Sirmen
223. Behiç Sonbay
224. Murat Sönmez
225. Ertöz Vahit Suiçmez
226. Tayfun Süner
227. Abuzer Tanrıverdi
228. İbrahim Taşdemir
229. Turan Tayan
230. Ali Tekin
231. Hayati Tekin
232. Mustafa Timisi
233. Necati Tığlı
234. Erol Tınaztepe
235. İsmet Tokdemir
236. Mehmet Tomanbay
237. Ramis Topal
238. Celal Topkan
239. Binnaz Toprak
240. Muharrem Toprak
241. Altan Tuna
242. Erol Tuncer
243. Neccar Türkcan
244. Elif Doğan Türkmen
245. Rıza Türmen
246. Enis Tütüncü
247. Şahin Ulusoy
248. Baha Ünlü
249. Halil Ünlütepe
250. Engin Ünsal
251. Hüseyin Ünsal
252. Fahrettin Üstün
253. Kazım Üstüner
254. Necati Uzdil
255. Sedat Uzunbay
256. Ali Cumhur Yaka
257. Sabri Yavuz
258. Abdülaziz Yazar
259. M. Ziya Yergök
260. Erdoğan Yetenç
261. İdris Yıldız
262. Mahmut Yıldız
263. Sacid Yıldız
264. Mustafa Yılmaz
265. Rıza Yılmaz
266. Ahmet Yılmazkaya
267. Bayram Yılmazkaya
268. Vedat Yücesan
269. Alaattin Yüksel
270. Hilmi Yükselen
271. Bekir Yurdagül
272. Rafet Zeybek
273. Veli Zeren