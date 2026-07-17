Türk yelken sporunun en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri olan ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen TAYK - AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, bu yıl 55. kez denizseverleri ve sporcuları bir araya getirdi. İstanbul’dan verilen startla başlayan ve Çeşme’de son bulan 275 deniz millik dev maratona 8’i yabancı, 24’ü yerli olmak üzere toplam 32 seçkin tekne katıldı. Beymen Club Sailing Team, 12 teknenin mücadele ettiği, yarışın en çekişmeli gruplarından IRC 1 klasmanında sergilediği yüksek performansla genel sıralamada ikincilik kupasını aldı ve bir kez daha adından söz ettirdi.

Hava Koşulları Dengeleri Değiştirdi

Yarışın 11 Temmuz'da İstanbul - Bozcaada rotasıyla başlayan 1. Etabı, rüzgarsız ve durgun hava şartları nedeniyle ekipleri stratejik ve fiziksel olarak en üst sınırlarına kadar zorladı. Liderliğin sürekli el değiştirdiği ve taktiksel kararların öne çıktığı ilk etabı Beymen Club Sailing Team kendi klasmanında 3. sırada tamamlayarak podyumdaki yerini garantiledi.

Bozcaada - Çeşme rotasında verilen 2. Etap startı ise bambaşka bir senaryoya sahne oldu. Zaman zaman hızı 55 km/s’yi bulan sert sağanaklar altında yelken açan ekipler, adeta bir mücadele verdi. Beymen Club Sailing Team, bu zorlu şartlarda da çizgisini bozmayarak istikrarlı performansını sürdürdü ve yine kürsüde yer almayı başardı.

Eşit Puanla Zirvenin En Yakın Takipçisi

Her iki etabın toplam puanlaması sonucunda Beymen Club Sailing Team, IRC 1 klasmanında birinci olan Flyer ile aynı puana ulaşarak averajla genel sıralamada Türkiye ikincisi oldu. Bu sonuçla takım, geçtiğimiz yıl elde ettiği podyum başarısını koruyarak istikrarını sürdürdü. Ekip ayrıca, yarışa katılan tüm sınıflardaki genel klasmanda 4. sırada yer aldı.