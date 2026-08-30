Girne-Mersin seferini düzenleyen Filo Jet'e ait katamaran, Girne'ye 4 mil uzaklıkta alabora oldu.

259 yolcu ve 8 mürettebatın deniz ortasında mahsur kaldığı olayda kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu öğrenilirken yardım çalışmaları kapsamında diğer yolcu gemisi firmaları ile limanda demirli özel yat ve yolcu tekneleri bölgeye çağrıldı.

Olası bir tahliyeye karşı çok sayıda ambulansın da hazırlandığı öğrenildi. Şu ana kadar can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

YOLCULARIN BAZILARI KURTARILDI

Elde edilen bilgilere göre Girne açıklarında yan yatan yolcu gemisindeki yolcuların bir kısmı kurtarıldı.

Kurtarılan yolcuların karaya getirilmeye başlandığı öğrenilirken, bölgede ekiplerin kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.



"DURUM ÇOK CİDDİ, 159 KİŞİYE ULAŞILDI"



Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne açıklarında su alan yolcu gemisinin battığını, durumun çok ciddi olduğunu belirtti.

Şenkul, açıklamasında, “Filo denizciliğe ait yolcu gemisi Diana Beach açıklarında batmıştır. İçerisinde yolcu ve personel toplamda 268 kişi bulunmaktadır. Durum çok ciddidir. 159 kişiye ulaşıldı.” ifadelerini kullandı.

Sahil güvenlik, Akgünlerin Express gemisiyle çok sayıda küçük teknenin kurtarma çalışmalarına katıldığını belirten Şenkul, bilgi kirliliği yaratacak paylaşımlardan uzak durulmasını istedi.





SAĞLIK BAKANLIĞI: HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI



KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisindeki yolculara müdahale için hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında şunlar kaydedildi:

Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle yaşanan olayın ardından, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı olarak, hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır.

Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.”

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