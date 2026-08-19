2026 yılının ikinci büyük astronomik olayı olan kısmi Ay tutulması için geri sayım başladı. Halk arasında 'Kanlı Ay' olarak bilinen bu doğa olayında, Ay'ın büyük bir bölümü Dünya'nın karanlık gölgesine girecek.

TUTULMA SAATLERİ AÇIKLANDI

NASA'nın resmi astronomik verilerine göre, tutulma 28 Ağustos 2026 Cuma günü sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak. Türkiye yerel saatine uyarlanmış zaman dilimi, NASA sürelerine tam 3 saat eklenerek hesaplanıyor.

Yerel saatle 04:23'te yarı gölgeli evre başlıyor. 05:33'te parçalı tutulma resmi olarak başlıyor ve Ay'da karanlık gölge belirginleşiyor. Tutulmanın küresel maksimum zirve noktası saat 07:12'de gerçekleşiyor; bu sırada Ay'ın yüzde 93'ü umbra gölgesinde oluyor.

Parçalı tutulma saat 08:51'de sona eriyor. Tutulma ise yerel saatle 10:01'de Dünya genelinde tamamen bitiyor.

BATI İLLERİ DAHA AVANTAJLI

Tutulumun izlenebilirliği coğrafi konuma göre değişiklik gösteriyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde Güneş daha erken doğduğu için Ay, batı ufkunda daha hızlı kayboluyor. Bu nedenle doğu illerinde parçalı tutulmanın son evrelerini çıplak gözle takip etmek güçleşebilir.

Batı illeri ise daha elverişli bir konumda. İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale gibi illerde Ay, batı ufkunda daha geç, saat 06:30 ile 06:40 civarında batıyor. Bu durum, gözlemcilerin parçalı evrenin ilk kısımlarını daha uzun ve net bir şekilde izlemesini sağlıyor.

GÖZLEM İÇİN ÖZEL EŞYA GEREKMEZ

Güneş tutulmalarının aksine, Ay tutulmalarını izlemek için koruyucu gözlük veya filtreli özel ekipman kullanmaya gerek yoktur. 28 Ağustos sabahı gerçekleşecek parçalı tutulma doğrudan çıplak gözle güvenle izlenebilir.

İmkanı olan gözlemciler, Ay yüzeyindeki kraterlerin ve gölgenin ilerleyişini daha detaylı incelemek için basit bir dürbün veya amatör teleskop kullanabilir.

Astrolojik açıdan Balık ve Başak aksında gerçekleşen bu tutulma serisi; tamamlanma, arınma, krizli durumların çözülmesi ve belirsizliklerin netleşmesi temalarını ön plana çıkarıyor. Su grupları için ikili ilişkilerde radikal değişiklikler, toprak grupları için finansal düzenlemeler, hava grupları için sürpriz gelişmeler ve ateş grupları için içsel dönüşüm öngörülüyor.