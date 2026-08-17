28 Ağustos'ta saat 07.13'te Balık burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, astrolojik açıdan geçmişten gelen bazı konuların tamamlanacağı ve artık işlevini yitiren bağların geride bırakılacağı bir dönem olarak değerlendiriliyor. Astrolog Marina Skadi'ye göre bu tutulma, ani başlangıçlardan çok hayatın hangi alanlarında değişim gerektiğini fark ettiren bir sürece işaret ediyor.

Tutulmanın yükselen Ay düğümü üzerinde meydana gelmesi ise yalnızca bir dönemin kapanmasını değil, sonrasında izlenecek yönün de belirginleşmesini gündeme getiriyor. Bazı gelişmeler kişilerin kendi planları dışında gerçekleşebilir ve onları alışılmış düzenlerinin dışına çıkmaya zorlayabilir.

20 AĞUSTOS'TA DENGELER DEĞİŞİYOR

12 Ağustos'taki Güneş tutulması ile 28 Ağustos'taki Ay tutulması arasındaki 20 Ağustos tarihi, tutulma koridorunun önemli dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu tarihten sonra ilk tutulmanın etkileri daha görünür hale gelirken, dikkatler giderek Ay tutulmasının getireceği sonuçlara yöneliyor.

Ağustos ayının ilk yarısında yaşanan beklenmedik gelişmeler ve hızlı karar gerektiren durumlar, 20 Ağustos sonrasında daha anlaşılır hale gelebilir. Daha önce alınan kararların sonuçları ortaya çıkarken, hangi adımların işe yaradığı da daha net görülebilir.

PLANLARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRME ZAMANI

20 Ağustos, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve acele kararlar yerine mevcut tabloyu yeniden analiz etmek açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Akrep burcundaki Ay'ın etkisiyle daha derin konuların gündeme gelmesi ve daha önce ertelenen meselelerin yeniden ele alınması mümkün olabilir.

Bu dönemde hemen kesin bir sonuca ulaşmak yerine olayların nasıl ilerlediğini gözlemlemek daha faydalı olabilir. Özellikle tutulmanın ilk yarısında ortaya çıkan gelişmelerin gerçek sonuçları zaman içinde daha belirgin hale gelebilir.

GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA GÜNDEMDE

28 Ağustos'taki Ay tutulmasının Balık burcunda gerçekleşmesi, duygusal konuların ve geçmişten taşınan meselelerin ön plana çıkmasına neden olabilir. Uzun süredir sürdürülen ancak artık karşılık vermeyen beklentiler, hayaller ve ilişkiler yeniden sorgulanabilir.

Bazı kişiler uzun zamandır yalnızca anılara dayanarak sürdürdükleri bir ilişkinin sona erdiğini fark edebilir. Bazıları ise sürekli başkalarının sorunlarını çözmeye çalıştığı bir rolü bırakma ihtiyacı hissedebilir. İş, taşınma, maddi konular ve yaşam biçimiyle ilgili planlarda da değişiklik gündeme gelebilir.

KİŞİSEL SINIRLAR ÖNE ÇIKIYOR

Tutulmanın dikkat çeken başlıklarından biri de kişisel sınırlar olabilir. Balık burcunun etkisiyle kişinin kendi sorumluluklarıyla başkalarının yükleri arasındaki çizgiyi ayırt etmek zorlaşabilir.

Bu nedenle tutulma dönemi, kişinin hangi konularda gerçekten yardım ettiğini, hangi konularda ise istemeden sorumluluk üstlendiğini fark etmesine neden olabilir. Bazı durumlarda özgürleşmek için dışarıdan gelecek büyük bir değişim yerine, uzun süredir kişiyi yoran bir davranışı bırakmak yeterli olabilir.

HANGİ BURÇLAR DAHA ÇOK ETKİLENECEK?

28 Ağustos'taki Balık Ay tutulmasının özellikle Balık, Başak, İkizler ve Yay burçları üzerinde daha belirgin etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

Balık burçları için kişisel hayat, duygusal ilişkiler ve önemli kararlar ön plana çıkabilir. Başak burçlarında ise ilişkiler, ortaklıklar ve özel hayatla ilgili konular gündeme gelebilir.

İkizler burçları açısından kariyer, iş hayatı ve sorumluluklarda değişiklikler yaşanabilirken, Yay burçlarında esv, aile, taşınma ve yaşam düzeniyle ilgili gelişmeler öne çıkabilir.

GİZLİ KALANLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

28 Ağustos yaklaşırken uzun süredir göz ardı edilen ayrıntılar daha görünür hale gelebilir. İnsanların gerçek niyetleri, ilişkilerdeki gizli sorunlar veya daha önce fark edilmeyen detaylar açığa çıkabilir.

Daha önce net görünen bazı durumlara yönelik bakış açısının değişmesi de mümkün. Bu nedenle tutulmaya yaklaşan günlerde karar vermekten önce gelişmeleri dikkatle gözlemlemek ve olayların arka planını anlamaya çalışmak önem kazanıyor.