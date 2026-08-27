Ağustos ayının sonunda gökyüzünde yılın dikkat çeken astrolojik olaylarından biri yaşanacak. 28 Ağustos Cuma günü Balık burcunda dolunayla birlikte derin bir kısmi Ay tutulması meydana gelecek. Ay'ın yaklaşık yüzde 96,2'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma sırasında Ay'ın kırmızımsı tonlara bürünmesi bekleniyor. Bu nedenle tutulma, sembolik olarak "Kanlı Ay" olarak da anılıyor.

Bu tutulma, aynı ay içinde gerçekleşen ikinci tutulma olacak. 12 Ağustos'ta yaşanan tam Güneş tutulmasının ardından gelen Ay tutulmasının astrolojik açıdan da güçlü bir döneme işaret ettiği belirtiliyor. Astrologlara göre özellikle doğum haritasında Balık burcunun 4. derecesine yakın önemli noktaları bulunan kişiler bu süreçten daha yoğun etkilenebilir.

Balık burcunda duygusal yüzleşme zamanı

Astrolojik yorumlara göre Balık burcunun 4. derecesinde gerçekleşecek dolunay, duygusal açıdan yoğun bir dönemi beraberinde getirebilir. Uzun süredir geri plana atılan duygular, söylenmemiş sözler ve ertelenen kararlar yeniden gündeme gelebilir.

Bu dönem bazı kişiler için önemli bir döngünün sona ermesi anlamına gelebilir. Yıpratıcı bir ilişkiyi bitirmek, artık değişmesini beklemenin anlamlı olmadığı bir durumdan vazgeçmek ya da geçmişte kalan bir meseleyi geride bırakmak gündeme gelebilir. Uzun süredir belirsiz kalan bazı konuların da daha net görülmeye başlanabileceği düşünülüyor.

Bu süreç yalnızca vedalar ve sonlarla sınırlı değil. Balık burcundaki dolunayın geri çekilmeyi, dinlenmeyi, yaratıcılığı ve kişinin kendi iç dünyasına dönmesini desteklediğine inanılıyor. Bazı cevapların dışarıda değil, kişinin kendi içinde bulunabileceği bir dönem öne çıkıyor.

Astrologlara göre özellikle 4 burç, tutulmanın etkilerini daha güçlü hissedebilir.

Balık

Dolunayın merkezindeki Balık burçları, bu sürecin en yoğun etkilerini yaşayacak burçların başında geliyor. Duygusal açıdan önemli bir farkındalık yaşayabilir ve uzun süredir kendilerinden bile sakladıkları gerçeklerle yüzleşebilirler.

Onları tüketen bir ilişki, iş veya yaşam biçimi artık sürdürülemez bir noktaya gelebilir. İlk etapta zorlayıcı görünse de alınacak bir karar, uzun süredir taşınan bir yükün geride bırakılmasını sağlayabilir.

Bu dönemde sezgileri güçlenebilir, ancak Balıkların sezgileriyle korkularını ve idealize ettikleri düşünceleri birbirinden ayırması önem taşıyor.

Başak

Başaklar için tutulmanın odağında ilişkiler, güven ve sınırlar bulunuyor. Kontrol altında tutmaya veya mantık çerçevesinde açıklamaya çalıştıkları bazı konular farklı bir açıdan görünür hale gelebilir.

Bir ilişkide, arkadaşlıkta ya da iş birliğinde yaşanan dengesizlikler artık görmezden gelinemeyecek bir noktaya ulaşabilir. Bu durum açık ve dürüst bir konuşmayı beraberinde getirebilir.

Başakların bu süreçte her sorunun plan yaparak çözülemeyeceğini fark etmesi gerekebilir. Bazen duygulara kulak vermek ve mantıkla açıklanamayan gerçekleri kabul etmek daha önemli olabilir.

İkizler

İkizler burçları tutulmanın etkilerini özellikle kariyer, itibar ve gelecek hedefleri üzerinden hissedebilir. 12 Ağustos'taki Güneş tutulması döneminde başlayan gelişmelerin bu süreçte daha belirgin hale gelmesi mümkün.

Uzun süredir peşinden gittikleri bir hedefin aslında artık kendilerini tatmin etmediğini fark edebilirler. Bunun yanında hiç beklemedikleri yeni bir fırsat da karşılarına çıkabilir.

Bu dönem İkizler için dikkat dağıtan unsurları geride bırakıp asıl hedeflerine odaklanma zamanı olabilir. İlerlemek için artık kendilerine uymayan bir rolü, beklentiyi veya eski bir hedefi bırakmaları gerekebilir.

Yay

Yay burçları ise dolunayın etkisini daha çok ev, aile ve içsel güvenlik alanlarında hissedebilir. Geçmişten gelen ailevi meseleler, eski anılar veya çözüldüğü düşünülen duygular yeniden gündeme gelebilir.

Bazı Yaylar için taşınma, yaşam alanını değiştirme veya aile ilişkilerindeki sınırları yeniden belirleme düşüncesi öne çıkabilir. Ancak bu süreçte rahatsız edici duygulardan kaçmak yerine onlarla dürüstçe yüzleşmek daha önemli olabilir.

Kendilerini güvende ve huzurlu hissetmelerini engelleyen unsurları fark ettiklerinde, Yaylar için daha sakin ve istikrarlı bir dönemin kapısı aralanabilir.