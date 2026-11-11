İktisatçı ve yazar Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iş arayan bir gencin karşılaştığı çalışma koşullarını gündeme taşıdı. Eğilmez, bir gencin iş görüşmesinde yaşadıklarını anlattığı yazıyı paylaşarak işverenlerin çalışanlardan beklentileri ve düşük ücret sorununa dikkat çekti.

TÜM BU İŞLER İÇİN 28 BİN TL TEKLİF EDİLDİ

Eğilmez iş arayan gencin isaylaşımda şu ifadeler yer aldı:

İş arayan bir gencin blog yazımın altına yazdığı yazıyı dikkatlerinize sunuyorum: "Dün bir iş görüşmesine gittim. Ağlattı (!) Piyasanın kötü gidişatından dolayı artık sanayiden umudu kesip esnaflara kadar iş aramaya başladım. İlan şu: 15 kişilik yemek yapabilecek aşçı aranıyor. İşverenle karşılıklı oturduk, beklentileri ve çalışma şartlarını konuşuyoruz. Anlattıkları kabaca şöyle:

* Sabah herkesten önce geleceksin, çay demleyeceksin.

* Mutfağı ve patronun ofisini temizleyeceksin.

* Üç katın paspasını atacaksın.

* Saat 10.00’da çay servisi yapacaksın.

* Saat 12.00’ye kadar 15 kişilik yemek hazırlayacaksın. * Yemekten sonra mutfağı yeniden temizleyip bulaşıkları halledeceksin.

* Saat 15.00 çayında mutlaka kek, poğaça gibi ikramlar hazırlayacaksın. * Akşam da patronun odasını tekrar temizleyip öyle çıkacaksın.

"GECE GELİP ÜZERİNİZİ DE ÖRTEYİM Mİ?"

İşverenin taleplerine tepki gösteren genç, anlatımına göre görüşmenin sonunda dayanamayarak, "Gece gelip üzerinizi de örteyim mi beyefendi?" diye sordu.

Aşçılık yapmaktan, temizlikten veya servisten kaçınmadığını belirten genç, asıl sorunun birbirinden farklı işlerin tek bir maaş karşılığında bir kişiye yüklenmesi olduğunu vurguladı.

Bütün bunların karşılığında teklif edilen ücret: 28.000 TL. Yol parası yok, çünkü evin yakınmış. Haftada bir gün izin varmış, ama o güne de bakacaklarmış. Ben dinlerken kendi kendime düşündüm: Bu bir aşçılık pozisyonu mu, kat görevlisi mi, çaycı mı, yoksa şahsi asistanlık mı? En sonunda da dayanamadım: “Gece gelip üzerinizi de örteyim mi beyefendi?” diye sordum. Yanlış anlaşılmasın, hiçbir işi küçümsemiyorum. Aşçılık da yaparım, temizlik de yaparım, servis de yaparım. Yaptım da. Emek vermekten kaçmıyorum. Ama bir kişiye dört-beş farklı pozisyonun sorumluluğunu yükleyip bunu tek bir maaşla normalleştirmek başka bir şey. İş aramak, insanın emeğinin ve mesleki değerinin yok sayılmasını kabul etmesi anlamına gelmiyor. İş arıyoruz diye insanlığımızdan ve çalışma koşullarından vazgeçmek zorunda değiliz."