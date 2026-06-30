Sevmash Tersanesi'ndeki havuzundan çıktıktan sonra 2025 yılında ilk kez kendi motor gücüyle hareket eden dev gemi, 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla Severomorsk'taki ana üssüne geri dönerek operasyonel hizmete yeniden katılma yolunda en kritik aşamaya geçti.

Yaklaşık 200 milyar rubleye mal olan bu proje, Rusya denizcilik tarihinin en kapsamlı ve en maliyetli modernizasyon operasyonu olarak kayıtlara geçti.

NATO SAVAŞ GEMİLERİNİ GERİDE BIRAKIYOR

Yapılan köklü revizyon kapsamında geminin kalbi sayılan iki adet KN-3 nükleer reaktörünün yakıt hücreleri tamamen yenilendi ve soğutma sistemleri modernize edildi. Nükleer tahrik sisteminin petrol yakıtlı kazanlarla eşleştirildiği bu özel mimari sayesinde, gemi teorik olarak sınırsız bir menzile ve yaklaşık 32 knot (saatte 60 km) gibi birçok modern NATO savaş gemisini geride bırakan yüksek bir sürate ulaşabiliyor.

Gövde ve mekanik güçlendirmeler, kruvazörün özellikle Rusya'nın jeostratejik öncelikleri arasında yer alan sert Arktik (Kuzey Kutbu) şartlarında uzun süreler boyunca kesintisiz görev yapabilmesini sağlayacak şekilde optimize edildi.

YÜZEN CEPHANELİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Kruvazörün operasyonel kabiliyetindeki en çarpıcı değişim ise tamamen yenilenen silah ve radar sistemlerinde gerçekleşti. Eski soğuk savaş dönemi füzelerinin yerini alan modern dikey fırlatma sistemleri (VLS) sayesinde gemi, adeta yüzen bir füze cephaneliğine dönüştürüldü.

Admiral Nakhimov, deniz hedeflerine ve kara tesislerine karşı kullanılmak üzere Kalibr ve P-800 Oniks seyir füzelerinin yanı sıra en gelişmiş hipersonik Tsirkon (Zircon) füzelerini ateşleyebilecek 80 adet stratejik fırlatma hücresiyle donatıldı.

Geminin hava savunma şemsiyesi ise kara konuşlu S-400 sisteminin deniz varyantı olan 96 adet uzun menzilli füze ve yakın savunma için entegre edilen Pantsir-M sistemleriyle maksimum seviyeye çıkarıldı.

En az 20 yıl daha Rusya'nın Kuzey Filosu'nun amiral gemisi olarak hizmet etmesi planlanan kruvazör, Barents Denizi'nde gerçekleştirilecek son füze atış testlerinin ardından resmi olarak göreve başlayacak.