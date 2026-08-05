Esra Erol'un sunduğu "Var Mısın Yok Musun" yarışmasında haftalardır beklenen an yaşandı. 28 bölümdür yarışmacı arkadaşlarının heyecanına ortak olan Buse Alık, bu kez kendi kutusu için mücadele etti. Duygusal anların yaşandığı gecede ailesinden ve arkadaşlarından destek alan Buse, kritik karar anında bankanın teklifini kabul ederek 830 bin TL'nin sahibi oldu.

TUĞBERK'İN SÖZLERİ BUSE'Yİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Buse Alık'ın yarışmacı koltuğuna oturduğu gecede ilk duygusal anlar daha oyun başlamadan yaşandı. Yakın arkadaşı Tuğberk, Buse'nin yarışmadan ayrılacak olmasına üzüldüğünü belirterek, "Yarım gidiyor buradan, diğer yarım gidiyor" sözleriyle hislerini dile getirdi.

Bu sözler karşısında duygulanan Buse, gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Heyecanı ellerine yansıyan genç yarışmacıya Esra Erol da destek verdi.

28 BÖLÜMLÜK SERÜVENİN ARDINDAN KENDİ KUTUSUNU AÇTI

Buse Alık, yarışmadaki 28 bölümlük sürecinde özellikle yüksek rakamların bulunduğu kırmızı kutularla dikkat çekmişti. Kendi gecesinde de şansının devam edeceğine inanan genç yarışmacı, 11 numaralı kutunun içinden 5 milyon TL çıkmasını istedi.

Ancak Buse, yarışmadan hangi rakamla ayrılırsa ayrılsın mutlu olacağını ve kendisi için en doğru kararı vermeye çalışacağını söyledi.

ANNESİNDEN VE BABASINDAN SÜRPRİZ DESTEK

Yarışma sırasında Buse'nin ailesiyle ilgili anlattıkları da duygusal anlara neden oldu. Anne ve babasının kendisi 12 yaşındayken ayrıldığını anlatan genç yarışmacı, annesi Işıl Hanım'ın hayatındaki önemini dile getirdi.

Stüdyo kapısının açılmasıyla karşısında annesini gören Buse, büyük şaşkınlık yaşadı. Anne-kızın sarıldığı anlar stüdyoda duygu dolu anlara sahne oldu.

Gecenin ilerleyen dakikalarında babasının da ekrana bağlanması Buse'yi bir kez daha duygulandırdı. Babası, kızına kararlarına güvenmesi gerektiğini söyledi.

5 MİLYON TL HAYALİ SON BULDU

Buse Alık'ın yarışmasındaki en kritik anlardan biri büyük ödülün elenmesi oldu. 5 milyon TL'nin kaybedilmesiyle kısa süreli şok yaşayan genç yarışmacı, kalan kutular arasından en doğru seçimi yapmaya çalıştı.

Ardından 1 milyon TL'nin de elenmesi, Buse'nin üzerindeki baskıyı artırdı. Yarışmanın dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını dile getiren Buse, karar vermenin büyük bir heyecan ve stres yarattığını söyledi.

ARKADAŞLARI "AL GİT" DEDİ, BUSE KARARINI VERDİ

Oyunun son bölümünde Buse'nin arkadaşları risk almaması yönünde görüş bildirdi. Tuğberk, büyük ödülün Buse'nin kutusunda olduğunu düşünmediğini söylerken, Murat ise "Al git. Bu parayı al git" diyerek kararını net şekilde ifade etti.

Uzun süren düşüncenin ardından butona basan Buse Alık, 11 numaralı kutusunu bankaya sattı. Genç yarışmacı, 830 bin TL'lik teklifi kabul ederek yarışmayı tamamladı. Kutusuna devam etseydi 500 bin TL'nin sahibi olacaktı.