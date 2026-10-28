28 Ekim Çarşamba günü noterlerde işlem yapacak vatandaşlar, çalışma saatlerini araştırıyor. Özellikle araç alım satımı, vekalet ve tasdik işlemlerini tamamlamak isteyenler, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor.

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI?

28 Ekim Çarşamba günü noterler sabah saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor, ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki günün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle çalışma saatleri kısalıyor.

Noterlerde işlem yapmak isteyen vatandaşların, işlemlerini öğle saatlerine kadar tamamlaması gerekiyor. Öğleden sonra ise noterler hizmet vermiyor.

28 EKİM ÇARŞAMBA NOTERLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

28 Ekim Çarşamba günü noterler saat 13.00'e kadar hizmet veriyor. Öğleden sonra resmi tatil nedeniyle mesai sona eriyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise noterler tam gün kapalı olacak. Bu nedenle 28 Ekim öğleden sonraya kalan işlemler, resmi tatilin ardından yapılabilecek.

Noterde alım satım, vekalet veya tasdik işlemi gerçekleştirecek vatandaşların mağduriyet yaşamamak için işlemlerini mesai bitiminden önce tamamlamaları öneriliyor.