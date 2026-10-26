429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00’te başlıyor. 29 Ekim ise tam gün resmî tatil olarak kutlanıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? Özel sektör çalışanları tatil yapacak mı? İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı tatiline ilişkin merak edilenler…

29 Ekim resmî tatil mi, hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde tam gün resmî tatildir. 2026 yılında 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. Bu tarihte kamu kurumlarında ve okullarda normal çalışma ve eğitim düzenine ara veriliyor.

28 Ekim yarım gün mü, tatil saat kaçta başlıyor?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün resmî tatil uygulanıyor. Mevzuata göre tatil, saat 13.00’te başlıyor.

Günün ilk yarısında normal çalışma ve eğitim düzeni devam ediyor. Saat 13.00’ten itibaren ise resmî tatil başlıyor.

28 ve 29 Ekim’de kimler tatil yapacak, özek sektöre resmi tatil mi?

Kamu çalışanları ve öğrenciler: 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca resmî tatil uygulanıyor.

Özel sektör çalışanları: 29 Ekim, özel sektör için de genel tatil günü. Çalışanların bu tarihte çalıştırılması, ilgili mevzuat hükümlerine tabi. 29 Ekim’de çalışan işçilere, normal ücretlerine ek olarak bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.

28 Ekim’de saat 13.00’ten sonra çalışma yapılması durumunda ise ücretlendirme, işçinin çalışma koşullarına ve uygulanacak mevzuata göre değerlendiriliyor.

Okullar ve bankalar: 29 Ekim’de resmî tatil nedeniyle okullarda eğitim yapılmıyor. Bankalar da genel tatil kapsamında hizmet vermiyor. 28 Ekim’de ise öğleden önceki çalışma düzeni devam ediyor.

30 Ekim’i birleştirenlere 4,5 günlük tatil fırsatı

29 Ekim’in perşembe gününe denk gelmesi, tatili hafta sonuyla birleştirmek isteyenlere fırsat sunuyor. 30 Ekim Cuma günü yıllık izin kullananlar, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlayan tatili hafta sonuyla birleştirebiliyor.

Böylece çarşamba öğleden sonradan pazar gününe kadar uzanan toplam 4,5 günlük bir tatil imkânı doğuyor. Ancak 30 Ekim’in kendiliğinden resmî tatil olmadığını, izin kullanmak isteyen çalışanların iş yerlerinin izin uygulamalarını dikkate alması gerektiğini hatırlatmak gerekiyor.