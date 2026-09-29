Televizyon ekranlarında pazartesi akşamı reyting rekabeti yaşandı. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Evlilik Güzeldir ve TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkarken, ATV'de Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşması yayınlandı. Diziler, yarışma programı ve milli maçın karşı karşıya geldiği gecenin ardından 28 Eylül 2026 Pazartesi gününün Total, AB ve 20+ABC1 reyting sonuçları belli oldu. Gecenin zirvesinde ise üç kategoride de Türkiye-İtalya karşılaşması yer aldı.

MİLLİ MAÇ ÜÇ KATEGORİDE DE ZİRVEDE

ATV ekranlarında yayınlanan Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, gecenin en çok izlenen yapımı oldu.

Milli maç Total'de 10,78, AB'de 13,43 ve 20+ABC1'de 13,55 reyting alarak üç kategorinin tamamında ilk sıraya yerleşti.

UZAK ŞEHİR ÜÇ KATEGORİDE DE İKİNCİ

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, milli maçın ardından gecenin ikinci sırasında yer aldı.

Dizi, üç izleyici grubunda da ikinci oldu:

Total: 2. sıra – 7,93

AB: 2. sıra – 5,82

20+ABC1: 2. sıra – 6,79

EVLİLİK GÜZELDİR KAÇINCI OLDU?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir, AB grubunda 3,09 reytingle 8., 20+ABC1 grubunda ise 3,06 reytingle 9. sırada yer aldı.

Yapım, Total kategorisinde ilk 10'a giremedi. Total sıralamasında Evlilik Güzeldir 11. sırada 2,63 reyting elde etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN REYTİNGİ BELLİ OLDU

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye ise AB grubunda 2,93 reytingle 9., 20+ABC1 grubunda 2,94 reytingle 10. sırada yer aldı.

Yarışma programı Total kategorisinde ilk 10 içerisinde yer almadı.

28 EYLÜL 2026 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 Türkiye İtalya 10.78

2 Uzak Şehir 7.93

11 Evlilik Güzeldir 2.63

28 EYLÜL 2026 AB REYTİNG SONUÇLARI

1 Türkiye İtalya 13.43

2 Uzak Şehir 5.82

8 Evlilik Güzeldir 3.09

28 EYLÜL 2026 ABC1 REYTİNG SONUÇLARI