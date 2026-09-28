Dolunay sonrası Koç burcunun son derecelerinde ilerleyen Ay, son birkaç gündür biriken yüksek enerjiyi, yüzleşmeleri ve gerilimleri neticelendirme evresine taşıyor. Bitişler, tamamlanmalar ve cesur kararlar için harekete geçirici bir gökyüzü var.

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Burcunuzun son derecelerinde gerçekleşen bu akış, hayatınızda bir devri kapatıp yenisini açma isteğinizi tetikliyor. İkili ilişkilerde aldığınız kararları netleştirebilir, üzerinizdeki duygusal yüklerden sıyrılarak kendinize odaklanabilirsiniz.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

İç dünyanızda yaşadığınız çalkantılar ve kontrol edemediğiniz durumlar yavaş yavaş berraklaşıyor. Korkularınızla yüzleşip vedalaşma zamanı; zihinsel ve ruhsal bir arınma yaşayarak kabuğunuza çekilmek iyi gelebilir.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Sosyal çevrenizde, dahil olduğunuz gruplarda veya arkadaşlık ilişkilerinizde önemli bir yol ayrımına gelmiş olabilirsiniz. Bazı insanlarla aranıza sınır koyabilir, geleceğe yönelik hedeflerinizi daha gerçekçi bir temele oturtabilirsiniz.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuzla ilgili bir sürecin sonuna geliyorsunuz. İş hayatınızda üstlendiğiniz sorumlulukların sonuçlarını alabilir, geleceğinizi şekillendirecek radikal bir yön değişimi kararı verebilirsiniz.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Hukuki süreçler, yurt dışı bağlantılı işler veya akademik konularda bir tamamlanma yaşanıyor. Bakış açınızı daraltan, sizi kısıtlayan inançları geride bırakıp yeni hedeflere odaklanmak için güçlü bir cesaret bulacaksınız.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Ortaklı paralar, borçlar, krediler ve miras gibi finansal konularda bir kriz çözüme kavuşuyor. Maddi yükümlülüklerinizi kapatabilir, duygusal anlamda size yük olan bağları koparma kararı alabilirsiniz.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Karşıt burcunuzdaki bu enerjik kapanış, evlilik, ortaklık ve yakın ilişkilerinizi doğrudan etkiliyor. Belirsiz giden süreçler netleşiyor; yürümeyen ilişkileri bitirme ya da var olan bağları yeni bir boyuta taşıma zamanı.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Çalışma ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınızla ilgili önemli gelişmeler neticelenebilir. Hayat temponuzu zorlayan alışkanlıkları geride bırakıp daha düzenli ve sağlıklı bir yaşam planına geçiş yapabilirsiniz.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Aşk hayatınız ve yaratıcı projelerinizde bir doruk noktasına ulaştınız. Belirsiz yürüyen bir flört netleşebilir ya da çocuklarınızla ilgili bir konu karara bağlanabilir. Kalbinizin sesini dinleyip net duruş sergileyeceksiniz.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Ev, aile ve yuva alanındaki hareketlilik sonuçlanıyor. Taşınma, tadilat ya da aile içi bir mesele çözüme ulaşıyor. Kendi iç dünyanızda kendinizi güvende hissetmek için radikal sınırlar çizebilirsiniz.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Yakın çevre, kardeşler veya ticaretle ilgili yürüttüğünüz projelerde sonuca varıyorsunuz. İletişim trafiğiniz oldukça yoğun; uzun zamandır ertelediğiniz kararları cesurca açıklayabilirsiniz.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Maddi konular ve kişisel özdeğeriniz gündemin ana maddesi. Gelir-gider dengenizde bir netleşme yaşanırken, kendi yeteneklerinize daha fazla güveneceğiniz ve hak ettiğiniz değeri talep edeceğiniz bir gündesiniz.