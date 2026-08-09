Beslenme deneyleriyle gündeme gelen yapımlar yıllar sonra yeniden ekranlara döndü. Ancak bu kez deneyin başrolünde bilim insanı ya da doktor değil, İngiltere'nin sevilen komedyenlerinden Mo Gilligan yer alıyor. Netflix'te yayınlanan Big Chicken: A Fast Food Conspiracy belgeselinde Gilligan, 28 gün boyunca ana ve ara öğünlerinde yalnızca kızarmış tavuk tüketti.

ENERJİ DÜŞMESİ VE RUH HALİ DEĞİŞİKLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Toplam 84 öğün boyunca sadece kızarmış tavuk yiyen Gilligan, çocukluğundan beri bu yiyeceğe olan ilgisi nedeniyle deneye oldukça rahat başladı ama günler ilerledikçe süreç hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zorlayıcı hale geldi. Deney sırasında ciddi şekilde kilo alan komedyenin enerjisinin düştüğü ve ruh halinin değiştiği görüldü.

Belgeselde yer alan uzmanlar, ultra işlenmiş gıdaların beyindeki ödül sistemini etkileyerek kısa süreli haz sağladığını, ardından ise enerji düşüşü ve mutsuzluk hissine neden olabileceğini belirtti. Gilligan'ın deney boyunca daha halsiz, gergin ve sinirli hale gelmesi de bu değerlendirmelerle örtüştü.

KIZARMIŞ TAVUĞUN ARDINDAKİ DEV ENDÜSTRİ

Belgesel, Gilligan'ın beslenme deneyinin yanı sıra İngiltere ve ABD'deki endüstriyel tavukçuluk sektörünü de mercek altına alıyor. Yapımda tavuk çiftliklerinin çevreye verdiği zararlar, bazı işleme tesislerindeki ağır çalışma koşulları ve ultra işlenmiş gıdaların yaygınlaşması ele alınıyor.

90 MİLYAR DOLARI AŞAN PAZAR

Belgeselde paylaşılan verilere göre küresel kızarmış tavuk pazarı 90 milyar doları aşmış durumda. ABD'de yalnızca Super Bowl gecesinde yaklaşık 1,5 milyar tavuk kanadı tüketildiği belirtildi.