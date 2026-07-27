Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 100’ü tutuklanırken, 94 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu, suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettiği ve sosyal medya üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Açıklamada, siber suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için çalışmalarımız sürüyor" ifadelerine yer verildi.

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