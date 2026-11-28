28 Kasım 2026 Cumartesi günü Ay, Yengeç burcundan ayrılarak Aslan burcuna geçiyor. Güneş ise Yay burcundaki seyrini sürdürüyor. Günün enerjisinde cesaret, kendini ifade etme ve düşüncelerini özgürce dile getirme temaları öne çıkıyor. Günün ortak tarot kartı Değnek Kraliçesi olurken, her burç için farklı kartlar dikkat çekiyor. Peki, 28 Kasım Cumartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç ve diğer burçları neler bekliyor?

28 Kasım 2026 Cumartesi günlük tarot burç yorumları

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Günün tarot kartı: Değnek Yedilisi

Koç burçları bugün kendilerinden daha baskın ve iddialı bir kişilikle karşılaşabilir. Ancak başkalarının güçlü biçimde savunduğu fikirler, kendi düşüncelerinizden vazgeçmenize neden olmamalı. Değnek Yedilisi, farklı görüşlere karşı savunmaya geçmeden önce söylenenleri dikkatle dinlemeniz gerektiğine işaret ediyor. Karşınızdaki kişinin kendinden emin tavrından etkilenmek yerine, gerçekleri sözlerin sunuluş biçiminden ayırmaya çalışın.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Günün tarot kartı: Kupa Dokuzlusu

Boğa burçları için bugün takdir edilme ve başarılarının fark edilmesi ön plana çıkıyor. Genellikle başkalarına iltifat eden taraf olsanız da bu kez övgüleri kabul etme sırası size gelebilir. Kupa Dokuzlusu, hayatınızda elde ettiğiniz kazanımların çevreniz tarafından da görüldüğünü gösteriyor. Cumartesi günü alacağınız bir iltifatı küçümsemek yerine kabul edin. Başarılarınızla başkalarına ilham verebilirsiniz.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Günün tarot kartı: Kılıç Ası

İkizler burçları için düşüncelerini paylaşmanın ve bildiklerini başkalarına aktarmanın zamanı geliyor. Kılıç Ası, zihinsel açıklığı ve iletişimi temsil ediyor. Bugün fikirlerinizi yazıya dökebilir veya konuşarak ifade edebilirsiniz. Bunun için karmaşık cümleler kurmanıza gerek yok. Bildiklerinizi sade bir dille anlatmak hem kendi eksiklerinizi fark etmenizi hem de çevrenizdekilere yeni bilgiler kazandırmanızı sağlayabilir.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Günün tarot kartı: Savaş Arabası

Yengeç burçları bugün çevrelerinden bekledikleri desteği göremeseler bile hedeflerinden uzaklaşmamalı. Savaş Arabası, kararlılığı ve engeller karşısında ilerlemeyi temsil ediyor. Başkalarının olumsuz düşünceleri, ne istediğinizi unutmanıza neden olabilir. Özellikle heyecan duyduğunuz bir konuda dışarıdan gelen yorumların motivasyonunuzu düşürmesine izin vermeyin. Bugün önceliğiniz, ulaşmak istediğiniz hedefi netleştirmek ve yolunuza devam etmek olmalı.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Günün tarot kartı: Değnek Kralı

Aslan burçları bugün hem kendi potansiyellerini hem de çevrelerindeki insanların güçlü yönlerini daha iyi fark edebilir. Değnek Kralı, özgüvenli, kararlı ve liderlik özellikleri taşıyan bir kişiliği temsil ediyor. Başkalarında hayranlık duyduğunuz özelliklerin bir kısmının aslında sizde de bulunduğunu görebilirsiniz. Kendinize dışarıdan bakmak ve bugüne kadar yeterince önemsemediğiniz yeteneklerinizi keşfetmek için uygun bir gün.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Günün tarot kartı: Ters Tılsım Sekizlisi

Başak burçlarının bugün her konuda uzman olmak yerine merak etmeye ve öğrenmeye açık olması gerekiyor. Ters Tılsım Sekizlisi, bilgi eksikliklerini kabul etmenin ve başkalarının deneyimlerinden yararlanmanın önemini vurguluyor. İlginizi çeken bir konuda her ayrıntıyı bilmek zorunda değilsiniz. Cumartesi günü yapacağınız sohbetler ve dikkatle dinleyeceğiniz kişiler, yeni bilgiler edinmenize yardımcı olabilir.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Günün tarot kartı: Aşıklar

Terazi burçları için bugün ilişkiler, ortaklıklar ve birlikte vakit geçirilen kişiler gündemde. Aşıklar kartı, hayatınızdaki seçimlere ve kurduğunuz bağlara dikkat çekiyor. Bir kişinin bazı özelliklerini beğenirken başka birinde farklı yönlere ilgi duyabilirsiniz. Bu durum mevcut ilişkinizin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Her insanın farklı özellikler taşıdığını kabul etmek ve farklılıklara saygı göstermek bugün daha sağlıklı ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilir.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Günün tarot kartı: Ölüm

Akrep burçları bugün geçmişte kendilerini rahatsız eden bazı konulara artık eskisi gibi yaklaşmadıklarını fark edebilir. Ölüm kartı, fiziksel bir sonu değil, değişimi ve eski düşünce kalıplarının geride bırakılmasını simgeliyor. Daha önce sizi korkutan veya uzak durmanıza neden olan durumlara karşı bakış açınız değişebilir. Bugün kendinizin daha özgür, rahat ve neşeli bir yönünü keşfedebilirsiniz.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Günün tarot kartı: Değnek Şövalyesi

Yay burçları için bugün heyecan ve hareketlilik ön planda. Değnek Şövalyesi, yüksek enerjiyi ve yeni girişimlere duyulan isteği temsil ediyor. Ancak bir konuya duyduğunuz heyecanla yerine getiremeyeceğiniz sözler vermemeye dikkat etmelisiniz. Cumartesi günü planlarınızı gözden geçirmek ve gerçekten ne kadar zaman ayırabileceğinizi hesaplamak önemli. Üstlenebileceğinizden fazlasına söz vermek yerine, verdiğiniz sözleri eksiksiz yerine getirmeye odaklanın.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Günün tarot kartı: Ters Tılsım Altılısı

Oğlak burçları bugün özel bilgilerini ve kişisel meselelerini kimlerle paylaşacakları konusunda daha dikkatli davranmalı. Ters Tılsım Altılısı, paylaşım ve karşılıklı alışverişte denge kurmanın önemine işaret ediyor. Her konuda açık olmak veya her ayrıntıyı çevrenizle paylaşmak zorunda değilsiniz. Cumartesi günü hangi bilgileri paylaşacağınızı iyi değerlendirin. Bazı konuları kendinize saklamak daha doğru bir tercih olabilir.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Günün tarot kartı: Ters Ermiş

Kova burçları için bugün alışılmış düşünce ve davranışların dışına çıkma zamanı. Ters Ermiş kartı, kendi içine kapanmak yerine çevrenizle daha fazla iletişim kurmanız gerektiğini hatırlatıyor. Başkalarının fikirlerini dinlemek, uzun süredir bağlı kaldığınız düşünceleri yeniden değerlendirmenizi sağlayabilir. Farklı bir bakış açısına şans vermek, olayları daha geniş bir çerçeveden görmenize yardımcı olabilir.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Günün tarot kartı: Ters Kupa Yedilisi

Balık burçları bugün insanlar hakkındaki düşüncelerini yeniden gözden geçirebilir. Ters Kupa Yedilisi, algıların değişmesini ve gerçeklerin daha net görülmesini temsil ediyor. Dışarıdan kendinden emin görünen kişilerin de güvensizlikleri ve endişeleri olabilir. Bu nedenle birinin davranışlarına bakarak ne hissettiği konusunda kesin yargılara varmayın. Cumartesi günü varsayımlarda bulunmak yerine soru sormak ve karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışmak daha doğru olacak.