28 Mayıs seçimlerini doğru tahmin eden 3 anket şirketinin Ağustos ayı genel seçim anket ortalaması belli oldu.
CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU
Piar Araştırma, BETİMAR ve HBS Araştırma'nın anketlerine göre; CHP Ağustos ayında yüzde 32,1 oy desteği alırken bu oran AKP'de yüzde 30,8 oldu.
MHP yüzde 8,2 oy oranı ile 3. parti olurken, DEM'in oy oranı yüzde 8,2 oldu.
Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:
İYİ Parti yüzde 5,8
Zafer Partisi yüzde 4,5
YRP yüzde 3,6
Diğer yüzde 6,7
İşte 3 firmanın Ağustos ayı anket ortalaması:
2023 Cumhurbaşkanlığı 2.tur anket sonuçları şöyle gerçekleşmişti: