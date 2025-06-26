TOKİ’nin, Antakya Uzunçarşı, Haraparası ihalesi de tanıdık şirkete gitti. Kuzu İnşaat ile 1 milyar 725 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

6 FİRMA ARASINDAN SEÇİLDİ

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu, Erdoğan ailesine yakınlığı ile tanınıyor. Kuzu, 2003’te Siirt’ten vekil seçilen Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklamış, yaptırdığı iki ilkokula da Emine Erdoğan’ın anne ve babasının ismini vermişti. Kuzu Grup 6 Şubat depremlerinden bu yana kamudan 28 milyar TL’lik ihale aldı.Kuzu İnşaat daha önce de Malatya’da 1055 konut, 590 dükkan, 97 ofis ve 2 fırın ihalesini 3 milyar 345 milyon TL bedelle aldı. Hatay Gülderen mahallesinde de 2 bin 313 konut ihalesini 4 milyar 652 milyon TL bedelle kazandı. Adıyaman İndere Deprem konutlarını da 4 milyar 496 milyon TL bedelle aldı. TOKİ, 2 Haziran 2025’te Hatay Antakya Uzunçarşı, Haraparası altyapı ihalesine çıktı. İhaleye 6 firma katıldı, kazanan da Kuzu İnşaat oldu. Şirketle 18 Haziran 2025’te 1 milyar 725 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.