CHP lideri Özgür Özel, Trabzon mitingde otobüste alnından öptüğü 46 yaşındaki CHP’li Yeliz Arslan, Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasında tek başına 10 binden fazla imza topladı. Arslan, bu süreci SÖZCÜ’ye anlattı. İstanbul Güngören’de annesi 67 yaşında Cavidan Arslan ile yaşıyan Yeliz Arslan, motivasyonun kaynağını, “hak, hukuk, adalet” olarak açıkladı. Arslan, şöyle konuştu:

“Ekrem başkanımız ve diğer başkanlarımız suçsuz yere içerde yatıyor, buna kayıtsız kalamazdım. Ben, bir gün bile evde durduğumda kendimi kötü hissediyorum çünkü içerde suçsuz yere yatan insanlar var.

GANYAN BAYİİNDE

Arslan, imza için girmedik yer bırakmadı.

ESNAFA GİTTİM

Her gittiğim yerde insanlar ‘adalet istiyoruz’ diyor. ‘Şu an Ekrem başkana bir şey yapılmıyor bize yapılıyor çünkü o insanları biz seçtik.’ diyorlar. Bu yüzden uğraşıyorum, parti olarak çok emek veriyoruz. Standlar kuruluyor fakat belli bir saati var. Sürekli stand kurma gibi bir lüksümüz yok. Buna izin de verilmiyor buna ek olarak esnafa gitmeyi düşündüm.”

YEMEKHANEDE

KALPTEN YAPIYORUM

2.5 ayda birahanelere bile girerek imza topladığını belirten Arslan, şunları söyledi: “Oraya girdiğimde ‘helal olsun burada da mı imza topluyorsun’ dediler. Kimseden kötü bir tepki görmedim. İnsanların arasında kavga yok, beraber oturup sohbet ediyorlar. Biri imza verirken imza vermeyen neden imza vermiyorsun demiyor. Bu își ben kalpten yapıyorum. Buna da kalpten inanmak gerekiyor.”

KAHVEDE

Arslan’a, gittiği kahvehanede çay ısmarladılar.

Girmedik bir yer bırakmadı

Özgür Özel’in kendisini Trabzon’a davet ettiğini ancak konuşma yaptığı otobüse çıkarmasını beklemediğini belirten Arslan, bunun kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Arslan, girmedik ev ve iş yeri bırakmamakta kararlı:

“Çok büyük adaletsizlik var geceleri bu yüzden uyuyamıyordum. İnanmadığım bir şeyin peşinden koşmam. Zorla bana kimse bir şey yaptıramaz. Ben inanıyorum, bu imzalar 28 milyon olana kadar toplayacağım çünkü kendime bir yemin ettim.”

Özel, Trabzon’da otobüse çıkardığı Arslan’ı alnından öptü.

Kasımpaşa’da ters baktılar

Bağcılar, Esenler ve Güngören’de imza topladığını belirten Yeliz Arslan, Erdoğan’ın doğup büyüdüğü Kasımpaşa’daki yaklaşımı anlattı:

“Kasımpaşa’da insanlar yüzüme biraz ters baktılar. ‘Ne oldu Ekrem’e imza mı topluyorsun’ dediler. Burası AKP’nin yeri gibi laflar geldi. Ben de onlara, ‘bu sizin kendi hakkınız, ben sadece sizden imza istiyorum, verirsiniz vermezseniz o size kalmış. Ama ben buradan bu imzayı toplayacağım’ dedim. Bir kaç kişi imza verdi sonra art arda imza vermeye başladılar. Artık ‘kale’ diye bir yer yok. Hiç bir partinin bir yer kalesi değil. Emekli evi vardı oradan epey imza topladım. Çok sevindim çünkü insanlar kendileri çağırdı imza verdi.”

Arslan, “Güvenlik güçlerinden imza aldığım da oldu. Hepsi adaletsizliğin farkında. Herkes bana destek veriyor. Her gittiğim yerde destek verildi. AKP ve MHP’den de çok imza aldım. Şu an bir adaletsizlik olduğunu söylüyorlar” dedi.