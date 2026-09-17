Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın 27 Haziran’da 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından geride bıraktığı miras yeniden gündemde. Yaşamı boyunca üç ayrı vasiyetname hazırladığı belirtilen İnanır’ın mal varlığının nasıl paylaşılacağına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.

ÜÇ AYRI VASİYETNAME HAZIRLAMIŞTI

Sabah'ın haberine göre; Kadir İnanır’ın ilk vasiyetnamesini 2015 yılında hazırladığı, 2022’de ise noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenlediği öğrenilmişti.

Vasiyetnamelerin içeriği uzun süre gizli tutulurken, belgelerin yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi’nde açılmasıyla miras paylaşımına ilişkin ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyordu.

DEV MİRASIN BÜYÜK BÖLÜMÜ JÜLİDE KURAL’A MI?

Hürriyet’te yer alan habere göre, İnanır’ın son vasiyetnamesinde mal varlığının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı öne sürüldü.

İddialara göre vasiyetnamede, Kural’ın İnanır’dan önce hayatını kaybetmesi durumunda mirasın insan hakları dernekleri ve eğitim kurumları arasında paylaştırılması da istendi.

Bu iddiaların ardından gözler İnanır’ın ailesine çevrildi.

28 YASAL MİRASÇI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İnanır’ın 11 kardeşinden yalnızca birinin hayatta olduğu ve toplam yasal mirasçı sayısının 28’e ulaştığı öne sürüldü.

İddialara göre İnanır’ın yeğenleri, vasiyetnameye itiraz etmek için hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Vasiyetnamenin geçerliliği ve mirasın nasıl paylaşılacağı ise hukuki süreç sonunda netlik kazanacak.

JÜLİDE KURAL’DAN VASİYETNAME AÇIKLAMASI

Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sanatçının ailesine yaşamı boyunca büyük destek verdiğini belirtti.

Kural, “Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor, kendisi bir vasiyetname hazırlamış ve buna saygı duymak lazım. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir'e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.

DEV MİRASTA SAATLERDEN KURBAĞA KOLEKSİYONUNA

Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili merak edilenler yalnızca taşınmazları ve banka hesaplarıyla sınırlı değil.

Usta oyuncunun yıllar içerisinde oluşturduğu kişisel koleksiyonlarının da miras kapsamında bulunduğu belirtiliyor. İnanır’ın yaklaşık 25 lüks saati, S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonu ve özel işlemeli yüzükleri bulunuyordu.

3 BİN KURBAĞA FİGÜRÜ BULUNUYORDU

Kurbağalara olan ilgisiyle tanınan Kadir İnanır’ın koleksiyonundaki en dikkat çekici parçalardan biri ise farklı ülkelerden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürüydü.

Yarım asrı aşan kariyerinde 180’den fazla film ve çok sayıda televizyon dizisinde rol alan İnanır, geride yalnızca maddi varlıkları değil, Türk sinemasında bıraktığı güçlü mirası da bıraktı.

VASİYETİ AÇILIYOR... YEĞENLERİ ADLİYEYE GELDİ

MagazinBurada'nın haberine göre; Kadir İnanır’ın 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi. Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği bugüne kadar gizli tutuldu. İnanır’ın vasiyeti bugün saat 10.40’ta açılacak. Mirasın kimlere bırakıldığı merak edilirken, özellikle hayat Kadir İnanır’ın yeğenleri, vasiyetin açıklanacağı Beykoz Adliyesi’nde yerlerini aldı.