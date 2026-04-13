Temmuz ayının son haftası, astroloji dünyasında bir "yol ayrımı" olarak nitelendiriliyor.

Balık

Balık burçları, zodyakın en tarafsız ve destekleyici karakterleri olarak bilinir, ancak 28 Temmuz sonrası, bu "verici" doğa bir dirençle karşılaşabilir.

Etrafındaki her birey için en iyisini isteyen Balıklar, bu dönemde kendi sınırlarını belirlemekte zorlanabilir.

Planlar aksarken, başkalarına yardım etme arzusu ile kendi öncelikleri arasında sıkışacakları bir dönem öngörülüyor.

Koç

Maceracı ruhuyla tanınan Koçlar için Temmuz sonu, adrenalin ve tutkunun "tehlikeli" sınırlarına işaret ediyor.

"İmkansız" denilen hedeflere olan tutkuları, Koçları savunmasız bırakabilir. Özellikle ulaşılamaz olanın cazibesi, onları sonu riskli gizli maceralara sürükleyebilir.

Uzmanlar, bu dönemde fevri kararların "kötü bir yanmaya" neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Oğlak

Genellikle rasyonel kararlarıyla bilinen Oğlaklar, 28 Temmuz itibarıyla bir kimlik değişimiyle karşı karşıya.

Eğer mantıklarını kısa bir süre için kenara bırakıp kalplerinin sesini dinleyebilirlerse, hayatlarında kalıcı ve olumlu bir devrim yaşayabilirler.

Uzun süredir hedeflenen planlara ulaşmak için gereken "itici güç", bu burca beklemediği bir anda kalıcı bir karar aldırabilir.

Astrologlar 28 Temmuz’da başlayacak bu "tersine giden planlar" sürecinin aslında bir temizlik evresi olduğunu savunuyor. Balıklar için sınır çizme, Koçlar için tutkuları kontrol etme ve Oğlaklar için duygulara yer açma zorunluluğu, yılın geri kalanı için yeni bir rota oluşturabilir.