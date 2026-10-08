Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uzman çavuş olarak görev yapan bir babanın kızı olan Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, askerlik mesleğiyle iç içe büyüdü. ODTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünü kazanan Aydın bir gün Milli Savunma Üniversitesi'nin afişini gördü ve çocukluk hayali için yolunu değiştirdi. İngilizce hazırlık eğitimi aldığı dönemde Deniz Harp Okulu’na başvuran Aydın, 2017 yılında başladığı eğitimini dört yıl sonra tamamladı. Aydın, 30 Ağustos 2021 tarihinde teğmen rütbesiyle mezun oldu.

GÖREVLERİNİN ARDINDAN PİLOTLUK BAŞVURUSU YAPTI

Mezuniyet sonrası TCG Gemlik ve Güney Görev Grup Komutanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunan Aydın, 2022 yılında uçak pilotluğu için başvuruda bulundu.

Mülakat, sınav ve öğrenci seçim uçuşlarını geçen Aydın, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde başlangıç ve temel uçuş eğitimlerini aldı. Daha sonra Deniz Tayyare Uçuş Okulu Komutanlığı’nda tekamül eğitimini tamamladı. Deniz karakol uçaklarına yönelik eğitimini sürdüren Aydın, bu sürecin ardından deniz hava filolarında görev yapacağını belirtti.

SABİHA GÖKÇEN’İ ÖRNEK ALDIĞINI SÖYLEDİ

Pilotluk sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hilal Aydın, Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’i örnek aldığını ifade etti. Aydın, “Türk kadın pilotu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’i her daim örnek aldım” dedi.

GENÇLERE MESAJ VERDİ

Aydın, pilot olmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulundu. Hayal kurmaktan, çalışmaktan ve kendilerine güvenmekten vazgeçmemeleri gerektiğini belirten Aydın, karşılaşılan zorlukların emek ve kararlılıkla aşılabileceğini ifade etti.