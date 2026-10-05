Kan donduran olay, dün öğle saatlerinde Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın elektrik bakım bölümünde çalışan Yıldıray Denizci, elektrik arızası nedeniyle çıktığı çatıda dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan Denizci'yi gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Denizci, daha sonra sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Yıldıray Denizci, ikindi vakti Yeniköy Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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