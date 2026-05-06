Beyoğlu’nda bir binanın bodrum katında meydana gelen olayda iddiaya göre, daireden içeri bakan vatandaşlar, içeride hareketsiz yatan bir kişiyi fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler daireye girdi.

EVDE UYUŞTURUCU MADDE VE APARATLAR BULUNDU

Sağlık ekipleri, evde çekyat üzerinde hareketsiz yatan Ramazan Kutlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde, Kutlu’nun vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada ise bir miktar uyuşturucu madde, kullanım aparatları ve küllükte uyuşturucu izmaritleri ele geçirildi.

5 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında aynı evde yaşayan Pakistan uyruklu Fatıma Zahra L.’nin ifadesine başvuruldu. Şüphelinin, Kutlu’nun aniden rahatsızlandığını söyleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığını ifade ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Fatıma Zahra L.’nin geçmişte “Uyuşturucu madde kullanmak”, “Kasten yaralama”, “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başta olmak üzere 5 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Ramazan Kutlu’nun ise 4 suç kaydının olduğu öğrenildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Kutlu'nun ölümüyle ilgili emniyette 'bilgi sahibi' olarak ifadesi alınan Fatıma Zahra L. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan kadın, savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Savcılık evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Kutlu’nun hayatını kaybetmesine ilişkin 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.