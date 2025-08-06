Pakistan’ın kuzeyindeki Kohistan bölgesinde, 28 yıl önce kaybolan bir adama ait ceset, eriyen bir buzulun içinde bulundu. Olay, Leydi Vadisi olarak bilinen ücra ve dağlık bir bölgede, bir çobanın fark ettiği bozulmamış giysilere sahip, iyi korunmuş bir ceset ile ortaya çıktı.

Cesedin yanında bulunan ve “Naseeruddin” adına düzenlenmiş kimlik kartı sayesinde kimlik tespiti yapıldı. Polis, 1997 yılında yaşanan şiddetli kar fırtınası sırasında bir buzul çatlağına düşerek kaybolan adamın, bu kişi olduğunu doğruladı.

Son yıllarda bölgede kar yağışlarının azalması, buzulların doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına ve daha hızlı erimesine yol açtı. Uzmanlar, cesedin bulunmasının, küresel iklim değişikliğinin etkilerini açık biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

BUZULLAR SAYESİNDE ÇÜRÜMEMİŞ

Comsats Üniversitesi İslamabad Çevre Bölümü Başkanı Prof. Muhammed Bilal, buzulların düşük sıcaklık, nem ve oksijen seviyesi nedeniyle, cesetlerin doğal olarak mumyalandığını ve çürümenin önlendiğini ifade etti.

"CESET SAPASAĞLAM"

Cesedi bulan çoban Ömer Han, BBC Urdu’ya yaptığı açıklamada, “Gördüklerim inanılmazdı. Ceset sağlamdı, giysileri bile yırtılmamıştı,” dedi.

HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Naseeruddin’in, olay günü kardeşi Kathiruddin ile birlikte at sırtında seyahat ettiği, aile içi bir anlaşmazlık nedeniyle evlerini terk ettikleri öğrenildi. Kathiruddin, kardeşinin bir mağaraya girdikten sonra geri dönmediğini, bölge halkıyla yaptığı tüm aramalara rağmen izine rastlayamadıklarını söyledi.