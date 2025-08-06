Titanic, 14 Nisan 1912’de Atlas Okyanusu’nda batan dönemin en büyük yolcu gemisinin trajik hikâyesini beyazperdeye taşımış, 2 milyar 264 milyon dolarlık gişesiyle dünya sinemasının en büyük başarılarından biri olmuştu. Filmle birlikte Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet, dünya çapında şöhrete kavuşmuştu.

AKSANI FİLMDE ROL ALMASINA ENGEL OLMUŞ

Oysa DiCaprio’nun Titanic’te rol alması, McConaughey’in aksanıyla ilgili bir detay sayesinde mümkün oldu. Filmin yönetmeni James Cameron, rol için önce Matthew McConaughey ile deneme çekimi yaptı. Ancak McConaughey’in belirgin güney aksanı Cameron’ın beklentisini karşılamadı.

Yönetmen Cameron, bu deneme sonrası “Şimdi farklı bir şey deneyelim” diyerek başka oyunculara yöneldi. McConaughey ise durumu “Hayır, bu oldukça iyiydi. Teşekkürler” diyerek karşıladı. Bunun ardından ikinci deneme çekimi Leonardo DiCaprio ile gerçekleştirildi. Cameron bu performansın ardından “Jack Dawson’ı bulduk” diyerek kararını verdi.

DETAYLAR LANDAU'NUN KİTABINDA ORTAYA ÇIKTI

Tüm bu detaylar, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden filmin yapımcısı Jon Landau’nun yakında yayımlanacak anı kitabında yer aldı. Landau’nun ailesi tarafından derlenen kitapta, Titanic ile ilgili bilinmeyen birçok ayrıntı kamuoyuyla paylaşılacak.

Matthew McConaughey, daha önce verdiği bir röportajda Jack Dawson seçmelerine dair şunları söylemişti: “Kate Winslet ile birlikte okuma yaptım. Bu onun için bir seçme değildi çünkü rolü almıştı. Bu daha çok bir ekran testi gibiydi. Çıkarken beni kapıya kadar geçirdiler, ‘Harika geçti’ dediler ve sarıldık. Gerçekten olacağını düşünmüştüm ama olmadı.”

Bugün sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden biri haline gelen Jack Dawson rolü, görünüşe göre bir aksan farkıyla DiCaprio’nun kariyerini şekillendirmiş oldu.