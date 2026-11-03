Eski bir paraşütçü olan Karl Bushby, 1998’de, 29 yaşındayken, Şili’nin Punta Arenas kentinden yola çıktı. Amacı, memleketi İngiltere Hull’a kesintisiz bir rota üzerinden yürüyerek ulaşmaktı. Darien Geçidi’nin ormanlarını aştı, donmuş Bering Boğazı’ndan geçti ve Manş Denizi’ni yüzerek kat etti.

İstanbul Boğazı’nı özel izinle yürüyerek geçen Bushby’nin dört kıtayı kapsayan yolculuğu 28 yıl sürdü. Şimdi 57 yaşında olan Bushby, 50 bin kilometrelik yürüyüşün sonunda dün evine ulaştı. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Bushby, ailesine kavuştu, hiç görmediği 12 yaşındaki torunuyla tanıştı.