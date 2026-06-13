ABD’nin Kentucky eyaletindeki Norton Audubon Hastanesi, enerji maliyetlerini düşürmek ve ameliyathanelerin hayati önem taşıyan kesintisiz soğutma ihtiyacını karşılamak amacıyla sıra dışı bir "buz pili" teknolojisine imza attı.

AP News'un haberine göre hastane, elektrik tarifelerinin en ucuz olduğu gece ve sabaha karşı saatlerinde yaklaşık 280 bin litre suyu dondurarak 27 devasa tankta depoluyor. Gün içinde hava sıcaklığı ve hastanenin klima ihtiyacı en yüksek seviyeye ulaştığında ise bu buzlar kademeli olarak eritiliyor.

Eriyen buzun soğuttuğu su, boru hatları aracılığıyla binanın havalandırma sistemine ulaştırılarak özellikle hassas sıcaklık kontrolü gerektiren ameliyathanelerin ve hasta odalarının serin tutulmasını sağlıyor.

278 BİN DOLAR TASARRUF SAĞLADI

Klasik elektrikli bataryalardan farklı olarak enerjiyi elektrik değil "soğukluk" şeklinde depolayan bu hibrit altyapı, geleneksel klimaların üzerindeki yükü hafifleterek şebekeden çekilen elektriği en yoğun saatlerde minimuma indiriyor.

2018 yılında kurulan ve sistemin devreye girdiği ilk yıl hastaneye yaklaşık 278 bin dolar doğrudan enerji tasarrufu sağlayan bu yöntem, diğer verimlilik adımlarıyla birlikte hastanenin bütçesine bugüne kadar toplamda 4 milyon dolara yakın katkıda bulundu.

Geleneksel soğutma sistemlerini tamamen devre dışı bırakmadan onlarla entegre çalışan bu çevreci ve ekonomik modelin; okullar, kamu binaları ve yüksek soğutma maliyeti olan veri merkezleri için de öncü bir çözüm alternatifi haline geldiği belirtiliyor.