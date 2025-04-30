CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, cezaevi sayısındaki hızlı artış ve elektronik kelepçe alımlarını Meclis’e taşıdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması için soru önergesi veren Dinçer, “Türkiye, cezaevleriyle değil, okullarıyla övünmeli” dedi. Dinçer, ceza infaz kurumlarının sayısı ve doluluk oranlarının toplumsal bir kriz ve adalet sistemindeki eksikliklerin göstergesi olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığı, 280 bin elektronik kelepçe alımı için ihale açacağını duyurdu. Bu durum, artan soruşturmalar, cezaevi doluluk oranları ve elektronik kelepçe uygulamaları ile ilgili endişeleri gündeme getiriyor.”

Dinçer şöyle devam etti:

“Bakanlık verilerine göre, denetim altındaki kişi sayısı 440 bini aşmışken, mevcut elektronik kelepçeler yetersiz kalıyor ve yeni ihaleler yapılıyor. Bu da, suç oranlarının hızla arttığının ve hükümetin gerekli tedbirleri almadığının bir göstergesidir. Depremde zarar gören ve yıkılan okullar hâlâ yapılmazken, yeni cezaevleri için milyarlık ihaleler açılıyor. Cezaevlerinde 3 bin 890 çocuk ve 6 bin 137 yaşlı mahkûm var. Bu veriler bile adalet sistemindeki sorunları açıkça ortaya koyuyor.”