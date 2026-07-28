Aralarında eski bakanlar ve milletvekillerinin de bulunduğu 280 eski CHP milletvekili, ortak açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Ortak açıklamada, Özgür Özel’in liderliğini yaptığı siyasi hareketin Türkiye’de yeni bir umut oluşturacağı belirtilerek, “Halkımızın desteğiyle, CHP’nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek YENİ Parti’ye destek olacağımızı, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” denildi.

CHP’Yİ İŞGAL EDENLER

Açıklamada şöyle denildi: “Egemenin hukukuna dayanarak CHP’yi işgal edenlere sessiz kalmayarak ve boyun eğmeyerek Atatürk ilke ve devrimlerini, Cumhuriyetin temel değerlerini yeni bir siyasal yapıda sahiplenip iktidara taşımaya katkıda bulunmak için baba ocağı CHP’mizi üzülerek ama geçici olduğuna inanarak önceki dönemler milletvekilleri olarak terk ediyoruz. Yasalara aykırı olarak alınan butlan kararı CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır.”

200 BELEDİYE BAŞKANI

Kulislerde konuşulanlara göre, CHP’li 200 belediye başkanı Yeni Parti’ye katılmak için parti yönetimine talepte bulundu.

İddiaya göre, parti yönetimi belediye meclislerindeki dengeleri gözeterek kademeli geçiş modeli üzerinde çalışıyor. Kulis bilgisini BirGün’den Mustafa Bildircin duyurdu. Bu arada 44 belediye başkanı CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye katıldı. Bunlardan 28’i İzmir’in ilçelerinden.

İŞTE İSTİFA EDEN BAZI ESKİ VEKİLLER

Önay Alpago, Kemal Anadol, Necla Arat, Mustafa Ali Balbay, Süheyl Batum, Kani Beko, Hüsnü Bozkurt, Rıdvan Budak, Tolga Çandar, Süleyman Çelebi, İzzet Çetin, Dursun Çiçek, Mehmet Alev Coşkun, Celal Doğan, Oktay Ekşi, Şükrü Elekdağ, Nevin Gaye Erbatur, Hikmet Erenkaya, Haluk Eyidoğan, Okan Gaytancıoğlu, Mehmet Haberal, Ceyhun İrgil, İbrahim Özden Kaboğlu, Sena Kaleli, Atilla Kart, Yakup Kepenek, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Haluk Koç, Esfender Korkmaz, Osman Taney Korutürk, Tufan Köse, Faruk Loğoğlu, Bayram Meral, Güldal Mumcu, Melda Onur, Onur Öymen, Sakine Öz, Nur Serter, Kamil Okyay Sındır, Mehmet Sefa Sirmen, Arif Sağ, Fikri Sağlar, Şenal Sarıhan, Bedri Serter, Binnaz Toprak, Rıza Türmen, Enis Tütüncü, Kazım Kurt, Alaattin Yüksel, Rafet Zeybek, Yaşar Ağyüz, Haydar Akar, Sabahat Akkiraz, Kadir Narin, Çetin Arık, Ergün Aydoğan, Hüseyin Bayındır, Mehmet Büyükyılmaz, Halil Çalık, Mehmet Ali Edipoğlu, Akif Ekici, Kemal Ekinci, Ali Haydar Erdoğan, Hasan Gemici, Süleyman Girgin, Mehmet Gökdağ, Mehmet Göker, Güler İleri, Nail Kamacı, İrfan Kaplan, Mehmet Hilal Kaplan, Selahattin Karaahmetoğlu, Tuncay Karaytuğ, Mehmet Kartal, Yılmaz Kaya, Ali Keven, Ali İhsan Köktürk, Emre Köprülü, Erol Köse, Bekir Kumbul, Hasan Macit, Güldal Okuducu, Ahmet Sırrı Özbek, Hüseyin Özcan, Malik Ecder Özdemir, Mustafa Özyürek, Sedat Pekel, Ali Haydar Şahin, Ali Sarıbaş, Timurçin Savaş, Cevdet Selvi, Yahya Şimşek, Necati Tığlı, Ramis Topal, Altan Tuna, Erol Tuncer, Elif Doğan Türkmen, Engin Ünsal, Dilek Yılmaz, Mustafa Yılmaz.

44 belediye başkanı YENİ Parti’ye geçti

Bazıları şöyle: ADANA: Kadir Aydar (Ceyhan), ARTVİN: Bilgehan Erdem, BALIKESİR: Dursun Mirza (Bandırma), BİLECİK: Melek Mızrak Subaşı, Mehmet Bakkalcıoğlu (Bozüyük) BURDUR: Ali Orkun Ercengiz, ÇANAKKALE: Muharrem Erkek, DENİZLİ: Bülent Çavuşoğlu, ESKİŞEHİR: Kazım Kurt (Odunpazarı), HATAY: Ökkeş Elmasoğlu (Erzin). İzmir’in ilçelerinde de 28 başkan YENİ Parti’ye geçti.